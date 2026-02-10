La periodista Alejandra Ramos, comunicadora de reconocida trayectoria en medios locales de Lincoln, denunció públicamente que este año no fue convocada para cubrir el Carnaval, luego de más de diez años de participación ininterrumpida. El reclamo lo realizó a través de sus redes sociales, donde aseguró que no recibió ninguna explicación formal por parte del Municipio y afirmó sentirse censurada.

El Carnaval de Lincoln es uno de los eventos culturales más importantes del noroeste de la provincia de Buenos Aires y cada edición convoca a miles de vecinos y turistas. Ramos formó parte de su cobertura desde 2016, tanto en transmisiones como en espacios previos al evento, durante las distintas ediciones realizadas bajo la gestión del intendente Salvador Serenal, jefe comunal de ese distrito bonaerense.

“Ante las reiteradas consultas sobre mi participación en la transmisión oficial del Carnaval, quiero aclarar que no he sido convocada por la Subsecretaría de Prensa, área a cargo de dicha cobertura”, escribió la periodista en su descargo.

Además, explicó que también fue apartada de la previa del evento, un espacio del que había formado parte durante años anteriores. “Mi participación en esta edición no se verá reflejada, sin que hasta el momento exista una explicación formal por parte de dicha Subsecretaría”, señaló.

En su mensaje, Ramos aclaró que no se opone a los procesos de modernización del Carnaval, pero cuestionó que esos cambios se realicen excluyendo a quienes sostuvieron la cobertura del evento durante años. “Entiendo que los cambios son necesarios y forman parte del crecimiento, pero también considero fundamental que se le dé participación a la gente que siempre estuvo”, expresó.

La periodista también remarcó su vínculo con la ciudad y con la fiesta popular. “Mi compromiso con Lincoln es permanente y participar de la fiesta mayor siempre fue un honor. Voy a estar presente desde mis propios espacios, informando con el mismo compromiso de siempre”, sostuvo.

El tramo más contundente del descargo llegó sobre el final, cuando afirmó sentirse censurada como periodista. “Ni siquiera me ha llegado el formulario para poder acreditarme, siendo que somos pocos los profesionales que cubrimos el Carnaval de manera constante y nos conocemos entre todos”, denunció.

La publicación generó numerosas muestras de apoyo de colegas, vecinos y referentes locales.