Febrero llega con festejos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Desde carnavales centenarios hasta celebraciones populares junto al mar, el fin de semana y los días previos se convierten en un momento ideal para viajar y disfrutar en familia o con amigos.

🎭 Lincoln, Capital Nacional del Carnaval Artesanal

Con más de 100 años de historia, el Carnaval Artesanal de Lincoln vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del verano. Los festejos se desarrollarán del viernes 6 al domingo 8 y del sábado 14 al lunes 16, desde las 21:00, en la tradicional traza de avenida 25 de Mayo y avenida Massey.

El evento se destaca por sus carrozas gigantes y muñecos de cartapesta, comparsas y atracciones mecánicas, además de una potente grilla musical que incluirá a Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris, entre otros. Habrá cantinas y puestos gastronómicos.

👉 Entrada gratuita.

🌞 Dolores vibra con el Carnaval del Sol

La ciudad de Dolores celebrará la 7ª edición del Carnaval del Sol con actividades del viernes 6 al domingo 8 y del jueves 12 al lunes 16, por la tarde, en el Corsódromo Antú Kawin.

Las comparsas Kuyén, Sayén y Sheg Yenú, representando a los clubes locales, serán las grandes protagonistas. Además, habrá jornadas de Carnaval Tradicional, batucadas y una atractiva propuesta que combina fiesta nocturna con relax diurno en las termas.

La entrada será gratuita los días 6, 7, 8 y 13, y arancelada el resto de las fechas. Jubilados y personas con discapacidad cuentan con beneficios especiales.

🎶 Maipú y la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad

El 34º Carnaval de la Amistad se vivirá en Maipú, con entrada libre y gratuita, en el Paseo Madero.

El viernes 6, desde las 22:00, habrá comparsas, desfile de reinas visitantes, elección de la nueva soberana y música en vivo. El sábado 7, a partir de las 21:00, el gran cierre estará a cargo de La Konga, junto a la tradicional Quema del Momo.

Un clásico que combina tradición, música y encuentro comunitario.

🎈 Corsos en Rosas, partido de Las Flores

El paraje Rosas será sede de los Corsos 2026, con festejos el sábado 7 y domingo 8, desde las 19:30.

La propuesta incluye corso infantil y desfile general, en una celebración organizada por el CEPT N°37 Rosas y la Municipalidad de Las Flores.

👉 Entrada gratuita y ambiente familiar.

🎉 Guaminí y el Carnaval del Arte y la Alegría

El Carnaval Guaminí 2026 se realizará los sábados 7 y 14 y domingos 8 y 15, desde las 20:00, en el corsódromo de la avenida Gregorio García Pereyra.

Habrá Fiesta de la Espuma, carrozas, comparsas y murgas. Con la entrada se participa del sorteo de un auto 0 km, además de otros premios.

La entrada es arancelada, con beneficios para vecinos, menores y personas con discapacidad.

🥁 Los Toldos celebra su carnaval

En General Viamonte, el Carnaval de Los Toldos ofrecerá cinco noches de fiesta, el sábado 7 y domingo 8, y del sábado 14 al lunes 16, por la noche, sobre avenida San Martín.

El evento destacará el trabajo de comparsas y carrozas locales, con shows musicales y una noche especial dedicada al carnaval infantil.

👉 Entrada gratuita.

💃 Carnavales Populares en Germania

La localidad de Germania, en el partido de General Pinto, celebrará sus Carnavales Populares del viernes 6 al domingo 8, por la noche, en la intersección de Córdoba y Nahuel Huapi.

Habrá desfile de batucadas y motivos carnavalescos, además de bailes con bandas en vivo como Kevin Quevedo, La 2001 y La 440.

👉 Entrada gratuita.

🌊 Mar Chiquita: Carnaval del Bosque y el Mar

En Mar de Cobo, el Carnaval del Bosque y el Mar se vivirá el sábado 7 y domingo 8, por la noche, en avenida Manuel Cobo y calle La Merced.

La propuesta reúne comparsas, murgas, candombe y bandas de distintos géneros, en un entorno único que combina naturaleza y mar.

👉 Entrada gratuita, con organización comunitaria y municipal.