Carnavales bonaerenses: Carrozas gigantes, comparsas, sorteo de un 0km y shows musicales en 8 municipios
La fiesta de Lincoln se destaca por sus 100 años de historia pero Dolores, Maipú, Guaminí, General Viamonte, Las Flores, Pinto y Mar Chiquita despliegan su magia.
Febrero llega con festejos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Desde carnavales centenarios hasta celebraciones populares junto al mar, el fin de semana y los días previos se convierten en un momento ideal para viajar y disfrutar en familia o con amigos.
🎭 Lincoln, Capital Nacional del Carnaval Artesanal
Con más de 100 años de historia, el Carnaval Artesanal de Lincoln vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del verano. Los festejos se desarrollarán del viernes 6 al domingo 8 y del sábado 14 al lunes 16, desde las 21:00, en la tradicional traza de avenida 25 de Mayo y avenida Massey.
El evento se destaca por sus carrozas gigantes y muñecos de cartapesta, comparsas y atracciones mecánicas, además de una potente grilla musical que incluirá a Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris, entre otros. Habrá cantinas y puestos gastronómicos.
👉 Entrada gratuita.
🌞 Dolores vibra con el Carnaval del Sol
La ciudad de Dolores celebrará la 7ª edición del Carnaval del Sol con actividades del viernes 6 al domingo 8 y del jueves 12 al lunes 16, por la tarde, en el Corsódromo Antú Kawin.
Las comparsas Kuyén, Sayén y Sheg Yenú, representando a los clubes locales, serán las grandes protagonistas. Además, habrá jornadas de Carnaval Tradicional, batucadas y una atractiva propuesta que combina fiesta nocturna con relax diurno en las termas.
La entrada será gratuita los días 6, 7, 8 y 13, y arancelada el resto de las fechas. Jubilados y personas con discapacidad cuentan con beneficios especiales.
🎶 Maipú y la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad
El 34º Carnaval de la Amistad se vivirá en Maipú, con entrada libre y gratuita, en el Paseo Madero.
El viernes 6, desde las 22:00, habrá comparsas, desfile de reinas visitantes, elección de la nueva soberana y música en vivo. El sábado 7, a partir de las 21:00, el gran cierre estará a cargo de La Konga, junto a la tradicional Quema del Momo.
Un clásico que combina tradición, música y encuentro comunitario.
🎈 Corsos en Rosas, partido de Las Flores
El paraje Rosas será sede de los Corsos 2026, con festejos el sábado 7 y domingo 8, desde las 19:30.
La propuesta incluye corso infantil y desfile general, en una celebración organizada por el CEPT N°37 Rosas y la Municipalidad de Las Flores.
👉 Entrada gratuita y ambiente familiar.
🎉 Guaminí y el Carnaval del Arte y la Alegría
El Carnaval Guaminí 2026 se realizará los sábados 7 y 14 y domingos 8 y 15, desde las 20:00, en el corsódromo de la avenida Gregorio García Pereyra.
Habrá Fiesta de la Espuma, carrozas, comparsas y murgas. Con la entrada se participa del sorteo de un auto 0 km, además de otros premios.
La entrada es arancelada, con beneficios para vecinos, menores y personas con discapacidad.
🥁 Los Toldos celebra su carnaval
En General Viamonte, el Carnaval de Los Toldos ofrecerá cinco noches de fiesta, el sábado 7 y domingo 8, y del sábado 14 al lunes 16, por la noche, sobre avenida San Martín.
El evento destacará el trabajo de comparsas y carrozas locales, con shows musicales y una noche especial dedicada al carnaval infantil.
👉 Entrada gratuita.
💃 Carnavales Populares en Germania
La localidad de Germania, en el partido de General Pinto, celebrará sus Carnavales Populares del viernes 6 al domingo 8, por la noche, en la intersección de Córdoba y Nahuel Huapi.
Habrá desfile de batucadas y motivos carnavalescos, además de bailes con bandas en vivo como Kevin Quevedo, La 2001 y La 440.
👉 Entrada gratuita.
🌊 Mar Chiquita: Carnaval del Bosque y el Mar
En Mar de Cobo, el Carnaval del Bosque y el Mar se vivirá el sábado 7 y domingo 8, por la noche, en avenida Manuel Cobo y calle La Merced.
La propuesta reúne comparsas, murgas, candombe y bandas de distintos géneros, en un entorno único que combina naturaleza y mar.
👉 Entrada gratuita, con organización comunitaria y municipal.
