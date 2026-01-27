Los carnavales de la provincia de Buenos Aires vuelven a encender las noches de verano con música, comparsas y espectáculos al aire libre. En las localidades de Carlos Salas, partido de Lincoln, Guaminí y Maipú, el carnaval se convierte en una experiencia turística.

Lincoln

En Carlos Salas, una de las localidades del partido de Lincoln, el carnaval promete una noche cargada de ritmo y energía. Las batucadas serán las grandes protagonistas, con la presentación de agrupaciones reconocidas como Tabai, Fama, Scalo y Palo Borracho. El cierre musical estará a cargo de Lucho y Banda 20.

Con entada libre y gratuita, la propuesta se completa con atracciones mecánicas y un ambiente festivo que convoca tanto a vecinos como a visitantes de la región.

Guaminí

Más al sudoeste bonaerense, Guaminí se prepara para el Carnaval del Arte y la Alegría. Con seis noches de festejos distribuidas entre fines de semana, la ciudad se transforma en un gran escenario a cielo abierto, donde el corsódromo de la avenida Gregorio García Pereyra recibe a comparsas, murgas y carrozas que despliegan creatividad, humor y color.

El desfile incluye carrozas tradicionales, carros de ingenio y carros dicharacheros, que aportan sátira y originalidad, además de la clásica Fiesta de la Espuma, uno de los momentos más esperados por grandes y chicos.

Maipú

Esta comuna se prepara para recibir una nueva edición de uno de sus eventos más emblemáticos: la 34º Fiesta Nacional Carnaval de la Amistad, una celebración que combina comparsas, carrozas, música en vivo y encuentros populares que convocan a vecinos y visitantes de toda la región. El tradicional festejo se desarrollará en el Paseo Madero y se extenderá a lo largo de varios días, con propuestas aranceladas y gratuitas pensadas para distintos públicos.

Las actividades comenzarán el viernes 30, desde las 22:00, con la apertura oficial del carnaval. La primera noche contará con un espectáculo de music hall, el desfile de carrozas de las aspirantes a reinas, comparsas y la actuación musical de Fran Charco, seguida de bailanta, en una velada que marca el inicio formal de la fiesta.

El sábado 31, también desde las 22:00, el Paseo Madero volverá a llenarse de ritmo y color con una nueva pasada de carrozas y comparsas. La música será protagonista con el show de Mala Fama, la presencia del DJ Tiziano y la tradicional Bailanta El Tanque.

La propuesta continuará el domingo 1 de febrero con una jornada de acceso gratuito y perfil más familiar. A las 11:00 se realizará el almuerzo popular, a las 17:00 el desfile tradicionalista y, desde las 19:00, habrá espectáculos musicales con Los Chaza, en un cierre dominguero pensado para compartir en comunidad.

Lejos de agotarse en el fin de semana, el Carnaval de la Amistad seguirá con actividades abiertas para todo público: el martes 3 se realizará el carnaval en movimiento desde las 19:00; el miércoles 4, el carnaval infantil a la misma hora; y el jueves 5, a las 21:00, la presentación de las aspirantes y nuevos espectáculos musicales.

🎭 Datos claves

Carnaval en Carlos Salas – Partido de Lincoln

📍 Lugar: Localidad de Carlos Salas

📅 Fecha: Sábado 31 de enero

⏰ Horario: Por la noche

🎟️ Entrada: Gratuita

🎶 Shows: Batucadas Tabai, Fama, Scalo y Palo Borracho; cierre con Lucho y Banda 20

🎡 Atracciones: Juegos mecánicos

🏛️ Organiza: Agencia Municipal de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln y delegaciones locales

ℹ️ Más info: Redes sociales de la Municipalidad de Lincoln

Carnaval del Arte y la Alegría – Guaminí

📍 Lugar: Corsódromo de Av. Gregorio García Pereyra

📅 Fechas: 31 de enero, 1, 7, 8, 14 y 15 de febrero

🎟️ Entrada: Arancelada

🎉 Propuesta: Comparsas, murgas, desfile de carrozas, carros de ingenio y Fiesta de la Espuma

🏛️ Organiza: Municipalidad de Guaminí

ℹ️ Más info: Sitio web y redes de Turismo Guaminí

Fiesta Nacional Carnaval de la Amistad – Maipú

📍 Lugar: Paseo Madero

📅 Fechas: Viernes 30, sábado 31, domingo 1, martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de febrero

⏰ Horarios:

Viernes y sábado: desde las 22:00 (arancelado)

Domingo: 11:00 (almuerzo), 17:00 (desfile tradicionalista), 19:00 (shows – gratis)

Martes 3: carnaval en movimiento, 19:00 (gratis)

Miércoles 4: carnaval infantil, 19:00 (gratis)

Jueves 5: presentación de aspirantes y shows, 21:00 (gratis)

🎶 Artistas destacados: Fran Charco, Mala Fama, DJ Tiziano, Los Chaza

🎟️ Entrada: Arancelada viernes y sábado; gratuita el resto de las jornadas

🏛️ Organizan: Asociación Civil Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad y Municipalidad de Maipú

ℹ️ Más info: Facebook e Instagram del Carnaval de Maipú