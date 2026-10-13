Carolina Valenzuela anunció su candidatura a la intendencia de Villa Gesell por el peronismo y comenzó a instalar su nombre en el escenario político local. La vecina manifestó su intención de impulsar un cambio en la ciudad, con propuestas vinculadas a la seguridad, la actividad comercial y el turismo.

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Valenzuela es esposa de un pionero de Villa Gesell y, según la información difundida sobre su presentación, tiene vínculos familiares con la industria turística y el alojamiento de visitantes, dos actividades centrales para la economía de la localidad.

En su lanzamiento, sostuvo que la ciudad necesita recuperar parte de su identidad histórica y convocó a los vecinos a involucrarse en la búsqueda de soluciones para los problemas cotidianos.

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Seguridad y organización vecinal

Entre los primeros ejes planteados por Valenzuela aparece la seguridad. La candidata señaló que un grupo de vecinos autoconvocados comenzó a trabajar en propuestas de prevención comunitaria.

En ese sentido, mencionó la organización de alarmas vecinales, perímetros cuidados y redes de prevención, con recursos propios y participación de los habitantes.

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“Pero no podemos esperar a que llegue una elección para ponernos a trabajar por lo nuestro. La realidad nos convoca hoy, y nos exige cuidarnos entre todos”, expresó al presentar su iniciativa.

La dirigente también apeló a la historia de Villa Gesell y al legado de quienes participaron de sus primeros años de desarrollo para fundamentar su propuesta.

“Villa Gesell nació del sueño de un pionero que creyó que los sueños colectivos se pueden hacer realidad. Es hora de recuperar esa identidad, esa mística que nos hizo grandes, para que nuestra ciudad vuelva a brillar con luz propia”, manifestó.

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Una convocatoria a los comerciantes antes del verano

Otro de los puntos centrales de su presentación estuvo relacionado con la actividad económica y la preparación para la próxima temporada turística.

Valenzuela convocó a los comerciantes locales a evaluar alternativas para mejorar la oferta de productos y servicios, generar promociones y coordinar estrategias que permitan atraer visitantes.

“Tenemos la temporada a la vuelta de la esquina y es el momento de sentarnos a evaluar alternativas de mejora, ofertas atractivas y estrategias conjuntas para que a nadie le falte trabajo y el turismo vuelva a ser el motor que nos impulse”, afirmó.

La candidata hizo hincapié en la importancia del turismo para el empleo y la economía de Villa Gesell, y propuso promover el trabajo conjunto entre los distintos sectores de la comunidad.

El inicio de su recorrido político

Con este anuncio, Valenzuela hizo pública su intención de competir por la intendencia y comenzó a presentar los ejes de su propuesta. Su planteo combina la recuperación de la identidad local, la prevención comunitaria y el fortalecimiento de la actividad turística y comercial.

“La esencia de Villa Gesell siempre fue la solidaridad, el esfuerzo compartido y el amor por nuestro lugar. Volvamos a ser esa comunidad unida”, expresó.

Y concluyó con una convocatoria a la participación ciudadana: “Con la ayuda de cada uno como ciudadano, vamos a dar el paso para salir adelante”.

Por el momento, su candidatura marca el inicio de su recorrido en la política local. Resta conocer cómo se desarrollará su participación dentro del peronismo y qué repercusiones tendrá su postulación en el escenario electoral de Villa Gesell.