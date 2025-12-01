El mayorista Caromar cerró sus sucursales de Mar del Plata y San Justo sin previo aviso y dejó a 78 trabajadores sin empleo en territorio bonaerense. El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) denunció que la empresa pretende abonar únicamente el 50% de las indemnizaciones, amparándose en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Ads

Según informó el gremio, la sede de San Justo fue la más afectada, con 63 despidos, mientras que otros 15 empleados quedaron desvinculados en el local ubicado sobre la Ruta 88 de Mar del Plata. El anuncio tomó por sorpresa al personal, que este lunes amaneció con las persianas bajas y sin comunicación oficial previa de la compañía.

Caromar cerró su sucursal en Mar del Plata y Empleados de Comercio denuncia un intento de “pagar la mitad” de las indemnizaciones https://t.co/JY4I7n2m2v a través de @Radio 10 Mar del Plata FM 105.5 / Miramar 101.7 / Balcarce pic.twitter.com/MVk56uPcRz — Radio 10 Mar del Plata 105.5 | Miramar 101.7 📻| (@radio10mdq) December 1, 2025

Desde el SEC Zona Atlántica, que conduce Guillermo Bianchi, explicaron que Caromar intenta justificar los despidos con una supuesta situación de “fuerza mayor” o “falta de trabajo”, lo que habilitaría el pago del 50% de las indemnizaciones. Sin embargo, remarcaron que la empresa sigue operando en otras provincias y mantiene una estructura productiva activa, con plantas de detergentes, alcohol y productos químicos.

Ads

“Esto forma parte de un proceso más amplio por el cual la firma está dejando de operar en cuatro sucursales a nivel nacional, pero no se encuentra en crisis. La reducción del pago indemnizatorio es improcedente e injustificada”, señalaron desde el sindicato. También recordaron que varios de los despedidos tenían más de 20 años de antigüedad.

#URGENTE



Sorpresivo cierre de la sucursal San justo de la empresa Descartables Caromar.



Son 63 despidos los empleados despedidos.#InfoGremiales #periodismosindical pic.twitter.com/nFBDaWviXQ — InfoGremiales (@InfoGremiales) December 1, 2025

El gremio rechazó “categóricamente” la maniobra y anunció que acompañará a los trabajadores en todas las acciones necesarias para garantizar el pago del 100% de lo que les corresponde. “No permitiremos que se usen causales falsas para perjudicar a quienes sostuvieron el funcionamiento de la empresa durante años”, expresaron.

Ads

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los empleados despedidos y también entre quienes trabajan en otras sedes del país. Desde el sindicato temen que la medida pueda replicarse en nuevos puntos, en un contexto económico que sigue golpeando con fuerza al empleo en la provincia de Buenos Aires.