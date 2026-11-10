La presencia de famosos, empresarios y dirigentes en sectores exclusivos con catering durante la misa del papa León XIV en el barrio porteño de Palermo generó cuestionamientos por los privilegios otorgados a los invitados mientras miles de fieles debieron permanecer alejados del altar. La controversia alcanzó a los gobiernos nacional y porteño por la organización del evento y los contratos millonarios. El periodista Jorge Rial habló de “malestar en la Iglesia” y un diputado presentó un pedido de informes en el Congreso.

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La celebración se realizó en el Monumento a los Españoles y convocó a miles de personas que llegaron desde distintos puntos del país para participar del encuentro con el pontífice. Sin embargo, la presencia de una carpa VIP, con catering y comodidades especiales para invitados del mundo del espectáculo, la política y los negocios, abrió un debate sobre los criterios de organización y el uso de los recursos destinados al operativo.

Yanina Latorre sobre los invitados VIP: “Son personalidades que ellos quieren invitar porque van a comunicar. A mí me invitó Jorge Macri”. https://t.co/yKJzk3PFeh — Real Time (@RealTimeRating) November 10, 2026

Según informaron en el canal A24, entre las figuras del espectáculo que estuvieron en el sector exclusivo se encontraban Pampita, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Analía Franchín, Flor de la V, Georgina Barbarossa, Alejandra Maglietti, Rocío Marengo, Marcela Tinayre, Nicolás Francella y Claudia Villafañe. También asistieron el empresario Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, y la modelo Angie Landaburu, entre otras personalidades.

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Varias de ellas compartieron imágenes y videos desde el lugar. Yanina Latorre, por ejemplo, mostró parte de la experiencia y contó que había podido ingresar directamente al sector reservado, donde los invitados tenían acceso a comida y bebidas.

Un dato. Los influencers, youtubers y famosos del espectáculo que coparon hoy la carpa VIP fueron todos invitados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se habla de unas 250 sillas. La Casa Rosada sólo cursó invitaciones institucionales al Gabinete, integrantes del Congreso, miembros de la Corte y la vicepresidenta. — Pablo Lapuente Escobar (@PConurbano) November 10, 2026

Quién invitó a los famosos

El periodista Eduardo Feinmann confirmó que durante la ceremonia funcionó un sector VIP con catering y mencionó a varias de las personalidades que participaron. Además, aseguró que las invitaciones a las figuras del espectáculo habían sido cursadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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En la misma línea se expresó el periodista Pablo Lapuente Escobar, quien sostuvo en X que los influencers, youtubers y famosos que ocuparon la carpa VIP habían sido invitados por la administración porteña. Según publicó, el espacio contaba con unas 250 sillas.

Feinmann habló de los invitados VIP en la misa del Papa, de la que él mismo fue parte. Cuando se compañero habló del revuelo que se armó, NO OPINÓ. https://t.co/1jkIBxlyrp — Real Time (@RealTimeRating) November 10, 2026

Lapuente Escobar diferenció esas invitaciones de las realizadas por la Casa Rosada, que, según indicó, estuvieron destinadas a integrantes del Gabinete nacional, legisladores, miembros de la Corte Suprema y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

De esta manera, las versiones difundidas por ambos periodistas atribuyeron al Gobierno porteño la convocatoria de las figuras del espectáculo, mientras que las invitaciones institucionales nacionales habrían tenido otro criterio de distribución.

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Pedido de informes en el Congreso

En medio de los cuestionamientos, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para solicitar explicaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno sobre la organización del acontecimiento y los gastos involucrados.

La iniciativa reclama información sobre los invitados a los sectores VIP y preferenciales, los criterios utilizados para distribuir las acreditaciones, los servicios contratados y el costo total de la misa y la vigilia celebradas el 9 de noviembre.

DE PRIVILEGIOS, FARISEOS, NEGOCIADOS Y VERGÜENZA Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa. En el gobierno nacional y el de la ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de Leon XIV al país ni su mensaje. Por eso presentamos un pedido de informes para que @pabloquirno y @KarinaMileiOk expliquen: ¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste? — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 9, 2026

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la contratación de DF Entertainment S.A. por $8.690 millones, correspondiente al proceso 79-0012-CDI26. El proyecto solicita conocer los fundamentos de la contratación, las ofertas recibidas, los criterios de evaluación y las razones por las que se recurrió a un procedimiento de excepción.

Paulón también reclama explicaciones sobre el catering, las carpas, el mobiliario, los sanitarios, los traslados internos, la seguridad privada y los obsequios entregados a los asistentes. Además, pide identificar qué organismos financiaron esos servicios y si hubo aportes privados.

Las denuncias de Marcela Pagano

En paralelo, la diputada nacional Marcela Pagano publicó un hilo en X en el que cuestionó las contrataciones vinculadas con la visita papal y apuntó contra la intervención de Karina Milei en la organización.

Según denunció, la contratación de DF Entertainment se realizó de manera directa, bajo el argumento de urgencia, y contó con una sola oferta. También sostuvo que hubo al menos seis procedimientos de excepción para distintos servicios de la misa y la vigilia.

Mientras muchos fieles aguardaban a cuadras de distancia, viajando días para poder acercarse al Santo Padre, la farándula VIP argentina comía un catering pago con la de los contribuyentes. Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment S.A. por $8.690.000.000 (proceso 79-0012-CDI26). (Sigo) — Marcela Pagano (@Marcelampagano) November 10, 2026

De acuerdo con sus publicaciones, el conjunto de esas contrataciones superaría los $20.350 millones e incluiría generadores, vallados, pantallas, sonido y transmisión.

«Una visita papal no es un terremoto. Se planifica», cuestionó Pagano, quien reclamó la publicación de los expedientes completos, la identificación de los subcontratistas de seguridad y las declaraciones juradas de intereses correspondientes.

La legisladora también puso el foco en el contraste entre los gastos destinados a los invitados especiales y la situación de miles de fieles que viajaron desde distintos puntos del país para participar de la celebración.

Jorge Rial habló de malestar en la Iglesia

La controversia también tuvo repercusiones en el ámbito eclesiástico. El periodista Jorge Rial aseguró que la Conferencia Episcopal evaluaba emitir un duro comunicado por la presencia de carpas VIP durante la celebración.

Rial cuestionó que mientras miles de personas aguardaban a varias cuadras para acercarse al pontífice, figuras del espectáculo, empresarios y dirigentes políticos tuvieron acceso a espacios exclusivos con comida y otras comodidades.

El periodista también apuntó contra el gasto de más de $8.000 millones que, según su publicación, habría involucrado directamente al empresario Diego Finkelstein. Además, cuestionó las imágenes difundidas por algunos invitados desde los sectores exclusivos.

La polémica se alimentó también de los testimonios de voluntarios, religiosos y adultos mayores que denunciaron haber tenido que seguir la ceremonia desde lugares alejados, en contraste con las condiciones de acceso de los invitados especiales.

De esta manera, la organización de la misa celebrada en Palermo quedó bajo cuestionamiento por los sectores exclusivos, los criterios utilizados para distribuir las invitaciones y los contratos millonarios. Los reclamos apuntan a las autoridades responsables del operativo y buscan determinar cómo se financiaron los servicios y quiénes intervinieron en su contratación.