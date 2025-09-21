Carrera amarga para Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán: el toque de Albon lo condenó al puesto 19
El argentino había tenido un comienzo prometedor llegando a colocarse 13. En la vuelta 18, sus expectativas se derrumbaron.
Franco Colapinto empezó el Gran Premio de Azerbaiyán de gran manera. Ganó varios puestos en la largada y llegó a estar 13º, pero un toque con Alex Albon cambió su suerte y lo mandó al fondo del pelotón. Terminó en el puesto 19, lejos de los puntos, en una carrera que prometía más para el piloto argentino.
Colapinto partió desde el 16º lugar en la parrilla, tras una clasificación complicada. En la vuelta 18 del GP, Albon lo tocó por detrás intentando superarlo. La maniobra provocó que Colapinto realizara un pequeño trompo y pegara contra el muro, aunque pudo continuar. La Dirección de Carrera aplicó una sanción de 10 segundos a Albon por el incidente.
El choque le hizo perder mucho tiempo y posiciones. Colapinto descendió hasta el último lugar con chances de puntuar prácticamente extinguida. A pesar del impacto, Alpine aseguró que el auto no sufrió daños estructurales graves, aunque sí hubo afectaciones leves, lo que complicó la recuperación del ritmo.
Max Verstappen dominó en Bakú y se llevó la victoria con una actuación sobresaliente.
