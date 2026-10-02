La denuncia de Elisa Carrió contra Javier Milei plantea un caso de abuso de autoridad en contexto de violencia de género, mediática, digital e institucional por parte del mandatario.

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En la presentación, la ex Diputada criticó las publicaciones realizadas por Milei en Twitter, donde calificó a Duffard con expresiones como "zurda inmunda" y “basura corrupta”, algo que habitualmente hace el Jefe de Estado contra cualquiera que no se encuentro en plena sintonía con su pensamiento.

En este marco, Carrió sostuvo que esos mensajes exceden un intercambio político y pidió que se investiguen sus eventuales consecuencias jurídicas.

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La presentación judicial también solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal. Este organismo tiene entre sus funciones investigar y abordar casos vinculados con distintas formas de violencia contra las mujeres.

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