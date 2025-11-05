“Lamento muchísimo (la salida del Jefe de Gabinete. Reconozco en la figura de (Guillermo) Francos la única figura realmente sensata del gabinete”, dijo Elisa Carrió en declaraciones radiales.

Y comentó un detalle: “Yo le había mandado una carta documento a Francos para que asigne las partidas en materia de Garrahan y Discapacidad bajo apercibimiento de ley porque sino entraba en desobediencia, y él me comunicó el viernes que había tomado la decisión administrativa, el viernes antes de elección”.

“Me pidió reserva. Yo mantuve la reserva, pero él cumplió con la ley”, sostuvo.

En este marco, Carrió reclamó que se reconozca a Francos por ser un funcionario “con una enorme experiencia política y un enorme manejo de situaciones difíciles”.

