La Casa sobre el Arroyo, uno de los espacios arquitectónicos y culturales más emblemáticos de Mar del Plata, renovará durante agosto su propuesta para vecinos y turistas con recorridos guiados, visitas educativas y actividades vinculadas con su patrimonio natural.

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Ubicado en Quintana 3998, esquina Funes, el museo ofrece todas sus actividades de manera gratuita. Para quienes quieran conocer el interior de la vivienda, será necesario reservar previamente debido a que los cupos son limitados.

Recorrer el Parque Histórico

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Una de las alternativas para conocer el lugar es visitar el Parque Histórico, que permanece abierto de lunes a viernes de 8.30 a 14.30.

El recorrido permite ingresar libremente al predio y disfrutar de su entorno natural, aunque no incluye el acceso al interior de la Casa sobre el Arroyo.

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La propuesta es una opción para quienes quieran acercarse al patrimonio del lugar y conocer el espacio verde que rodea a la vivienda.

Visitas guiadas al interior de la Casa

La experiencia principal para los visitantes son los recorridos guiados por el interior de la Casa sobre el Arroyo, que se realizan en grupos reducidos y acompañados por personal especializado del museo.

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Durante agosto, los horarios serán:

Lunes y miércoles: 12 y 14.

12 y 14. Martes, jueves y viernes: 10 y 12.

Sábado 15 de agosto: jornada especial con visitas guiadas de 10 a 14.

Para participar es obligatorio realizar una reserva previa.

La agenda correspondiente a la semana siguiente se habilita cada viernes a partir de las 12 a través del sitio oficial de Turismo de Mar del Plata, el Instagram de la Casa sobre el Arroyo o mediante el código QR disponible en la página de Cultura del Municipio.

Desde el museo recomiendan concurrir con ropa adecuada para las condiciones climáticas, ya que tanto la recepción como el tramo inicial de las visitas se realizan al aire libre.

En caso de que una visita sea suspendida por condiciones meteorológicas adversas, no será reprogramada.

Una propuesta especial para conocer el patrimonio verde

El calendario de agosto también tendrá una actividad especial vinculada con la historia natural del predio.

El viernes 21 de agosto a las 10 se realizará “Historia del Patrimonio Verde”, una propuesta que tendrá lugar en el jardín histórico y estará a cargo del Departamento de Espacios Verdes del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR).

La actividad será gratuita y no requerirá inscripción previa.

Durante aproximadamente una hora, los participantes podrán conocer la historia del parque y realizar un recorrido para identificar algunas de las especies vegetales más destacadas del lugar, siempre respetando los senderos demarcados.

La actividad se desarrollará íntegramente en el parque y no contempla el ingreso a la vivienda principal.

Visitas para escuelas

Las instituciones educativas también podrán coordinar recorridos especiales por el museo.

Las visitas para grupos escolares se realizarán:

Lunes y miércoles: 10.

10. Martes y jueves: 14.

Para consultar disponibilidad y solicitar una reserva, las instituciones deberán comunicarse a través del correo [email protected].

Un dato a tener en cuenta antes de ir

El Museo Casa sobre el Arroyo permanecerá cerrado el lunes 17 de agosto.

Además, las autoridades advirtieron que el espacio podrá cerrar al público cuando las condiciones climáticas o ambientales así lo requieran.