El diputado bonaerense, Mariano Cascallares, expresó su rechazo a las intenciones del Gobierno nacional de avanzar en la privatización del Hospital “El Cruce” de Florencio Varela, uno de los principales centros de salud pública del país.

A través de sus redes sociales, Cascallares manifestó su postura en defensa del hospital y del sistema público de salud. “Desde Almirante Brown nos oponemos a cualquier intento por privatizarlo y nos expresamos a favor de que el Hospital ‘El Cruce’ continúe funcionando y creciendo en el marco del sistema de salud público”, señaló el legislador.

Las declaraciones se dieron luego de que el Gobierno nacional diera a conocer su intención de implementar modelos de gestión similares al sistema español, en el que hospitales del esquema de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) quedarían bajo administración privada, aunque con cupos de atención destinados a sectores vulnerables.

En la provincia de Buenos Aires, los hospitales que podrían verse alcanzados por esta redefinición de gestión son el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, el Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital Dr. René Favaloro de Rafael Castillo, el Hospital Presidente Néstor Kirchner de Gregorio de Laferrere y el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría.

En ese marco, Cascallares destacó el rol estratégico del Hospital “El Cruce”, al que definió como “un referente nacional y latinoamericano”, que brinda atención especializada a más de dos millones de vecinos, resuelve derivaciones de alta complejidad, incorpora tecnología de avanzada y cumple un papel central en la formación de profesionales dentro del sistema sanitario. “Es uno de los principales nosocomios del país y el efector sanitario de referencia para los hospitales de nuestro distrito”, subrayó el legislador por la Tercera Sección Electoral.

En el Hospital “El Cruce”, el personal de salud viene desarrollando distintas acciones para visibilizar la situación crítica, marcada por bajos salarios.

Desde los gremios también advirtieron sobre la asfixia financiera que atraviesan los hospitales SAMIC y denunciaron que el Gobierno nacional mantiene una deuda estimada en unos 14,7 billones de pesos con la provincia de Buenos Aires. “Esa deuda no puede resolverse trasladando las consecuencias a los hospitales, a los equipos de salud ni a la comunidad. La salud no puede ser variable de ajuste”, remarcaron.

En ese sentido, desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) afirmaron que se encuentran en estado de alerta y movilización. “Defendemos los hospitales públicos, el trabajo en salud y el derecho de toda la población a una atención sanitaria gratuita, universal y de calidad. Frente a cualquier intento de privatización encubierta, vamos a seguir dando pelea”, concluyeron desde el gremio.