El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, expresó su emoción por la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo de Don Orione, en una jornada que calificó como histórica para el distrito y sus habitantes.

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A través de sus redes sociales, el jefe comunal destacó la importancia del encuentro y compartió una de las reflexiones pronunciadas por el Pontífice durante su visita, vinculada con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

En ese sentido, Cascallares resaltó las palabras de León XIV: "El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

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El mensaje del mandatario local estuvo acompañado por un reconocimiento a la tarea que desarrolla la institución religiosa y una reafirmación del compromiso del gobierno municipal con quienes necesitan acompañamiento y asistencia.

"En una jornada histórica para Alte Brown y para todo nuestro pueblo, hoy recibimos con mucha emoción al Papa León XIV en el Pequeño Cottolengo de Don Orione", expresó Cascallares.

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Finalmente, el intendente sostuvo que la visita representa una oportunidad para renovar el compromiso con el Cottolengo y con los vecinos con discapacidad, poniendo el foco en la inclusión, la solidaridad y el acompañamiento comunitario.