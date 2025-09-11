"Pasaron las elecciones y en Almirante Brown seguimos trabajando con más obras y servicios para nuestros vecinos en todo Almirante Brown, siempre con la premisa de mejorar la calidad de vida y el futuro de nuestro distrito”, resaltó Mariano Cascallares.

Ads

Entre las acciones, según se informó oficialmente, se destaca el montaje de las carpas en la Plaza Brown para la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB) que este año contará con cientos de escritores y referentes de la cultura, además de shows musicales de primer nivel.

Además, el Municipio avanza con importantes obras de desagüe en el Arroyo San Roque en Glew que permitirá sanear los barrios UOCRA, Gorriti y Parque Roma, beneficiando a más de 5 mil vecinos de esa localidad.

Ads

También se llevan adelante trabajos de bacheo en las calles Rosales y Salta en la localidad de San José, otra importante intervención vial en la calle Dean Funes esquina Alcorta de Claypole y tareas de renovación de espacios públicos como el Parque Público de la UNaB –recientemente inaugurado- y la Plazoleta Azopardo de Adrogué.

En cuanto a obras viales en marcha se completó otra obra de bacheo integral en Alsina y Lisandro De La Torre también de Claypole. Y una más en Amenedo esquina La Tijereta en San José.

Ads