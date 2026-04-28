Crisis económica: Cascallares se reunió con autoridades del Cottolengo Don Orione de Claypole
Durante un encuentro concretado en la entidad, el legislador browniano se interiorizó sobre la crítica situación financiera que atraviesa la entidad que compromete la continuidad de los servicios que presta a la comunidad, producto del ajuste nacional en Salud y Discapacidad.
El Cottolengo Don Orione de Claypole vive en la actualidad una profunda crisis económica originada en el atraso de pagos por parte del Estado Nacional (prestaciones de salud adeudadas, pagos de PAMI y pensiones no contributivas), falta de provisión de medicación y el retraso en la actualización de los aranceles.
A su vez, no cuenta con recursos para el pago de salarios, una situación que no solo pone en riesgo las fuentes de trabajo sino la atención de los residentes del espacio, se informó oficialmente.
En este marco, Mariano Cascallares destacó la importancia de un trabajo mancomunado para garantizar no solo la continuidad de los servicios que el Cottolengo presta a la comunidad, sino los derechos de sus residentes.
Cabe señalar que la entidad de Claypole brinda atención y contención a 400 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad con una tarea social, sanitaria y de inclusión de gran relevancia. Además, asisten 100 alumnos a la Escuela Especial y son 30 los concurrentes al Centro Educativo Terapéutico.
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