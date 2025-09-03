La Escuela de Educación Agraria N° 1 de Glew es la primera Escuela Agraria de Almirante Brown y de toda la zona, inaugurada en 2018 y ubicada en la calle Adolfo Romero N° 3800, en pleno cordón hortícola y floricultor de nuestro distrito.

En 2017 el Municipio recibió en comodato un predio de nueve hectáreas por parte de Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina (F.A.N.A.), lo que permitió poner en valor los edificios existentes y concretar la propuesta educativa. Hace pocos días Mariano Cascallares recibió en el Palacio Municipal al presidente de la F.A.N.A., Víctor Hugo Murase, firmando la adquisición de las tierras donde funciona la Escuela de Educación Agraria, se informó oficialmente.

Con la rúbrica la Comuna transferirá el dominio de las tierras a la institución educativa, lo que permitirá proyectar nuevas inversiones y obras de infraestructura a largo plazo.

En este marco, Cascallares manifestó: “Quiero agradecer profundamente, porque hoy contamos con una Escuela Agraria en nuestro distrito gracias a F.A.N.A., que nos cedió en comodato el predio. Durante todo este tiempo fue fundamental para nosotros poder utilizarlo, y sin la colaboración de ustedes no hubiera sido posible que nuestros chicos pudieran formarse en esta institución”.

