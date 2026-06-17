La empresa A Toda Vela Mar S.A., adjudicataria de la venta del Complejo Casino de Necochea, figura actualmente con la CUIT limitada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por falta de presentación de declaraciones juradas obligatorias. La información fue publicada inicialmente por el medio local 4Vientos y posteriormente corroborada por NdeN mediante consultas oficiales y el análisis de documentación pública.

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Según la constancia emitida por ARCA para la CUIT 30-71861100-4, la sociedad presenta la observación: "CUIT LIMITADA - POR FALTA PRESENTACIÓN DDJJ", en el marco de la Resolución General AFIP 3832/16, que prevé restricciones administrativas para contribuyentes con determinados incumplimientos fiscales.

No obstante, la normativa establece que esta situación no implica la inexistencia de la empresa ni invalida automáticamente los actos jurídicos que pueda celebrar.

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El dato adquiere relevancia debido a que A Toda Vela Mar S.A. resultó adjudicataria de la venta del Complejo Casino, una de las operaciones patrimoniales más importantes encaradas por el Municipio de Necochea en los últimos años.

El 6 de febrero de 2026, la Municipalidad informó oficialmente que la firma había depositado $975.600.000 como garantía de mantenimiento de oferta para participar de la subasta pública. De acuerdo con el comunicado oficial, ese monto representaba el 20% del precio base fijado por la Ordenanza Nº 12.009/25. Además, el Ejecutivo municipal señaló que la empresa había cumplido con los requisitos formales exigidos y destacó que fue la única oferente inscripta en el proceso.

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Los registros públicos analizados por NdeN indican que la sociedad fue constituida el 22 de mayo de 2024 y tiene domicilio fiscal en la ciudad de Necochea. La actividad principal declarada corresponde a servicios complementarios de apoyo turístico.

Los informes comerciales consultados muestran que la empresa no registra empleados declarados ni antecedentes de afiliación a Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Al mismo tiempo, tampoco aparecen cheques rechazados ni deudas significativas reportadas en la Central de Deudores del Banco Central.

Sin embargo, la documentación disponible no permite concluir que la operación de compraventa haya sido irregular ni que la firma carezca de capacidad económica para afrontar la adquisición. Tampoco acredita incumplimientos distintos de los observados por ARCA respecto de la presentación de declaraciones juradas.

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Especialistas recuerdan que existen diversos mecanismos de financiamiento societario, como aportes de capital, préstamos privados o contribuciones de socios, que no necesariamente quedan reflejados en los registros públicos de consulta habitual.