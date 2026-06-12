La operación se cerró por $4.878 millones, equivalentes a unos USD 3,4 millones, y tuvo como único oferente a la firma A Toda Vela Mar S.A., encabezada por el empresario Oscar Merlo.

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Según la información oficial del proceso, el predio transferido abarca 26.483 metros cuadrados frente al mar, lindante con el Parque Miguel Lillo, lo que ubica el valor de la operación en aproximadamente USD 128,52 por metro cuadrado.

La subasta pública realizada el miércoles 10 de junio se desarrolló sin competencia, ya que no se presentaron otras ofertas que disputaran el valor base fijado en el pliego. El acto fue encabezado por la martillera pública Sandra Mariana Ortega y concluyó con la adjudicación directa al único interesado habilitado.

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Más allá del resultado económico, la operación abre interrogantes sobre el impacto urbano del proyecto. La Ordenanza N° 12.009/25 aprobada por el Concejo Deliberante incorporó indicadores urbanísticos excepcionales, que contemplan la posibilidad de desarrollos de mayor densidad e incluso construcciones de hasta 12 pisos en sectores del predio.

Sin embargo, esos parámetros aún no están plenamente vigentes. De acuerdo con el Decreto-Ley Provincial N° 8.912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, la normativa requiere la convalidación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para su aplicación definitiva.

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Mientras tanto, el esquema de pago prevé un desembolso inicial y el resto en etapas, conforme a lo establecido en el pliego licitatorio, lo que implica que el ingreso de fondos al municipio será escalonado.

Desde el punto de vista inmobiliario, la cifra reavivó comparaciones con el mercado local. Operadores del sector señalan que terrenos en zonas residenciales de Villa Díaz Vélez, sin frente marítimo, pueden alcanzar valores muy superiores por metro cuadrado, aunque reconocen que el caso del ex Casino posee características particulares que dificultan una comparación directa.

La venta del emblemático complejo marca el fin de un extenso período de indefinición sobre su destino, pero también abre una nueva etapa de discusión sobre el futuro del frente costero necochense, su planificación urbana y el impacto de los nuevos desarrollos proyectados para la zona.