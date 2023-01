Este lunes, los únicos dos jóvenes sobreseídos por el crimen de Fernando Báez Sosa, Pedro Guarino y Alejo Milanesi, declaran ante los tribunales.

“Vengo a ayudar a la Justicia. Justicia por Fernando”, afirmó Guarino al ingresar al palacio de justicia de Dolores donde prestará declaración como testigo.

El fiscal Juan Manuel Dávila, aseguró en su ingreso a tribunales que la declaración de ambos jóvenes “es bajo juramento de ley, tienen la obligación de decir la verdad”.

“Son testigos que nunca han declarado, no sabemos lo que pueden llegar a decir. No son testigos fundamentales, ni Guarino, Milanesi o (Tomás) Colazzo –otro testigo- no fueron ofrecidos por la fiscalía por cuestiones de estrategia”, agregó Dávila.

Por último, declararán bajo juramento de decir la verdad ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 las madres de Máximo Thomsen y de Blas Cinalli.

Guarino y Miralesi estuvieron 23 días presos hasta que recuperaron su libertad ya que la justicia no encontró vinculaciones con el crimen.

Las grabaciones de video de la jornada fatídica solo captaron a Guarino caminando por la zona pero no encontraron lesiones en sus manos compatibles con una pelea al momento de su detención.