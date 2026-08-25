El Concejo Deliberante de Bragado resolvió avanzar con la conformación de una comisión especial para analizar la situación del concejal Germán Díaz, quien permanece detenido en el marco de una investigación judicial vinculada con presunta comercialización de estupefacientes.

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La decisión fue adoptada durante una reunión convocada por el presidente del cuerpo deliberativo, Mauricio Yaffaldano, de la que participaron los presidentes de los distintos bloques políticos.

En diálogo con Cadena Nueve, explicó que el objetivo de la comisión será reunir información oficial y precisa sobre el expediente judicial antes de adoptar cualquier determinación institucional.

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“Decidimos conformar una comisión especial desde el Concejo que va a ser la encargada de tener comunicación con la Fiscalía, pedir informes y todo lo que sea relacionado a la causa”, señaló.

Según explicó, la comisión buscará contar con elementos “certeros y verídicos” respecto de la situación procesal del concejal para luego elaborar un dictamen que pueda ser tratado por el cuerpo en el recinto.

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El titular del Concejo también señaló que, de acuerdo con lo manifestado por el propio concejal ante la Justicia, Díaz reconoció atravesar un problema de adicciones.

Asimismo, consultado sobre la posibilidad de que el Concejo avance hacia una suspensión o destitución del edil, el titular del HCD bragadense remarcó que cualquier resolución deberá respetar estrictamente los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento Interno del Concejo.