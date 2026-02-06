Caso de la abogada detenida en Brasil por racismo: Marra propuso "cobrarle a los brazucas que vienen a estudiar gratis"
Mientras avanza el pedido de prisión preventiva para Agostina Páez, por hacer gestos emulando a un mono en medio de una pelea con un carioca que le profería obscenidades, el ex legislador porteño salió a cuestionar al vecino país.
“Si van a actuar de forma desproporcionada solo por ser argentina, deberíamos responderles cobrándole a todos los brazucas que vienen a estudiar gratos a nuestro país.”, dijo Ramiro Marra, en alusión al pedido de prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo.
“Tenemos miles de ellos acá, educándose y atendiéndose gracias a nuestros impuestos”, dijo el ex legislador porteño.
Páez Está retenida en Río de Janeiro con tobillera electrónica por presuntos gestos racistas en Ipanema, y fue imputada por “injuria racial”. Su abogado declaró: “No hay antecedentes de una condena así a un extranjero”.
