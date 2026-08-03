Por el beneficio del “estímulo educativo”, la Justicia analiza reducirle la pena a un año y tres meses a Daniel Lagostena, culpable del crimen de su pareja Érica Soriano en Lanús, por el que fue condenado a 22 años de prisión.

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El juez de Ejecución Juan Ignacio Sorrentino le otorgó el beneficio pero la familia de la víctima apeló el fallo ante la Cámara en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La Sala III de esa instancia deberá resolver en los próximos días si revoca o ratifica la decisión del magistrado respecto de la situación de Lagostena, que cumple su pena en la Unidad Penitenciaria N.° 1 de Olmos, en el pabellón 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

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La Cámara de Casación Penal bonaerense calculó que su sentencia vence el 1 de octubre de 2037, por lo que deberá permanecer en prisión al menos 11 años más. En el caso de concretarse la disminución de la pena por el estímulo educativo, el responsable recibirá la libertad asistida el 1 de septiembre de 2028, según informó Noticias Argentinas.

El asesino realizó diversos estudios en la cárcel, tales como, por ejemplo: Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria en el Instituto de Formación Docente y Técnica 136; Profesorado de Sociología en la Universidad de La Plata; Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata.

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Además, llevó a cabo los cursos de manipulación de alimentos, cocina, panadería, programación web, programación de dispositivos móviles, montador electricista domiciliario, confección de bolsos y mochilas y habilidades digitales.

El 11 de julio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 9 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Victoria Ballvé, Darío Bellucci y Juan Manuel Rial, condenó a Lagostena a 22 años de prisión.

La figura de femicidio no fue aplicada porque en 2010 todavía no existía en el Código Penal, pero los magistrados lo hallaron culpable de “homicidio en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género”.

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Durante el debate declararon más de 40 testigos, entre ellos ex parejas del acusado que narraron episodios de violencia similares. Finalmente, los jueces concluyeron que Érica fue asesinada en su casa entre la noche del 20 de agosto y la tarde del 21.