La investigación por la muerte de Isabella, la beba de dos años fallecida en Villa Gesell, sumó nuevos testimonios. El médico y dos enfermeras que participaron de la atención de emergencia de la menor en el Hospital Municipal, donde intentaron reanimarla durante una hora sin éxito, declararon ante la justicia.

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Los tres profesionales ratificaron, en líneas generales, el contenido de la historia clínica elaborada el día del ingreso de la niña según informó el medio local MinutoG. Sus declaraciones serán evaluadas por la fiscalía, que analiza agravar la acusación contra la madre de Isabella, Lucía Sosa, quien permanece detenida mientras avanza la investigación.

De acuerdo con los testimonios, la mujer llegó al hospital con la niña en brazos, "desesperada", gritando y pidiendo a los médicos que le salvaran la vida.

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Según relató en ese momento al personal de salud, le había dado una mamadera con leche a la menor y luego fue a bañarse. Al salir, aseguró que encontró a Isabella desvanecida sobre la cama. También indicó que el padre de la niña llegó poco después y que ambos buscaron ayuda para trasladarla de urgencia al centro asistencial.

Una vez que la paciente ingresó a la guardia, el equipo médico inició de inmediato las maniobras de reanimación. Los profesionales explicaron que primero extrajeron la sustancia que la niña tenía en el organismo, la cual será sometida a análisis para determinar si efectivamente se trataba de leche.

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Posteriormente, le colocaron una sonda nasogástrica, la intubaron y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 60 minutos, aunque no lograron revertir el cuadro.

Los médicos ratificaron ante la Justicia que Isabella ingresó al hospital sin signos vitales y que, pese a los esfuerzos del equipo sanitario, no fue posible salvarle la vida.

Las declaraciones forman parte de las medidas de prueba ordenadas por la fiscalía, que busca reconstruir con precisión qué ocurrió antes del fallecimiento de la menor y determinar si corresponde modificar la calificación legal de la causa y agravar la imputación contra su madre, en el marco de una investigación que continúa en desarrollo.