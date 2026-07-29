La investigación por la muerte de Isabella, la nena de 2 años fallecida en Villa Gesell, sumó un nuevo testimonio que vuelve a poner bajo la lupa la historia judicial de Lucía Sosa, actualmente detenida e imputada por el caso.

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Se trata del azuleño Héctor Picart, ex pareja de Sosa y padre de dos hijas que fallecieron durante la relación. El hombre fue entrevistado junto a su abogado Germán Vena en el canal de noticias A24, donde habló sobre los episodios ocurridos años atrás y realizó fuertes declaraciones sobre la acusada.

Picart recordó la muerte de Yasmin, una de sus hijas con Sosa, quien falleció cuando tenía 11 meses en 2016. Por ese hecho, ambos fueron investigados y posteriormente absueltos en 2018.

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Durante la entrevista, el hombre aseguró que, después de la muerte de la bebé, Sosa le habría confesado que había "puesto a dormir a Yasmin porque estaba enferma". Según relató, ante esa frase le respondió: "¿La mataste, hija de puta? Te voy a denunciar".

Además, sostuvo que antes de concretar esa denuncia fue acusado por Sosa por supuestos hechos de violencia que, según afirmó, nunca ocurrieron.

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"Ella delante mío era una buena madre, pero después me di cuenta de que tenía dos caras", manifestó Picart en declaraciones televisivas, al referirse a la convivencia que mantuvieron durante esos años.

El azuleño explicó que mientras compartió su vida con Sosa nunca observó conductas agresivas ni situaciones que le hicieran sospechar un posible maltrato. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo comenzó a analizar algunos episodios de otra manera.

"El problema era cuando yo me retiraba de mi casa y los nenes siempre terminaban internados", expresó.

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Durante la entrevista, Picart también hizo referencia a las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas tras las muertes de sus hijas. Según contó, una profesional habría planteado la posibilidad de que Sosa padeciera el síndrome de Munchausen, aunque luego otro informe psiquiátrico concluyó que la mujer era "mentalmente sana".

Picart será convocado a declarar el próximo 30 de julio a las 11 en la causa por la muerte de Isabella. Además, indicó que participa como querellante en el expediente.

"Quiero que se haga justicia por esta bebé y que se aclare esto de una vez por todas", sostuvo.

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia deberá determinar las responsabilidades sobre la muerte de Isabella, ocurrida en Villa Gesell.