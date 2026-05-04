El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata condenó a 23 años de prisión a Matías Farías, uno de los acusados en el caso de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que fue asesinada en octubre de 2016.

Ads

Los jueces unificaron las penas por abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por narcotráfico. Ello sucede después de que el año pasado el Tribunal de Casación descartara estar ante un femicidio y ordenase un nuevo juicio.

Con este nuevo escenario, la familia de Lucía ya adelantó que apelará ante la Suprema Corte bonaerense para intentar que se reinstale la calificación de femicidio.

Ads

El tribunal, integrado por Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert, escuchó los argumentos del fiscal Carlos Russo y de la defensora oficial María Laura Solari. En esta instancia, el foco estuvo puesto en la valoración de atenuantes y agravantes para recalcular la pena por el delito de abuso sexual agravado, y no en la reconstrucción del hecho.

Finalmente, los jueces fijaron una pena de 17 años de prisión para Farías por el abuso sexual agravado, y dispusieron la unificación con la condena previa por narcotráfico, lo que elevó el monto total a 23 años de cárcel.

Ads

Durante la audiencia, los padres de Lucía declararon ante los magistrados, mientras que Farías participó por videoconferencia. El abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, confirmó que recurrirán a la Suprema Corte para revertir el fallo de Casación y reinstalar la figura de femicidio.