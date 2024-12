Las estafas piramidales que tuvieron gran impacto en San Pedro se extienden a otros territorios bonaerenses como Bahía Blanca. En esta comuna ya se registran más de 60 denuncias de vecinos damnificados.

El doctor Gustavo Zorzano, encargado de la investigación en Bahía Blanca, expresó a la radio LU2:

"Al día de hoy se han recibido más de sesenta declaraciones testimoniales. También se pidieron informes a los organismos de control financiero y a otras instituciones. Y en ese contexto se solicitaron allanamientos a la jueza de Garantía interviniente. En cinco de esos lugares se lograron secuestrar documentación, aparatos informáticos y aparatos de telefonía que van a ser objeto de pericia para ver si podemos obtener más información”.

En este municipio se efectuaron seis allanamientos, aunque todavía no tienen identificados claramente a los responsables. "Acá tenemos varios nombres, a los cuales hacen referencia los testigos, pero todavía no hay ningún tipo de imputación. Primero tenemos que definir cómo operaba la plataforma y si concretamente están frente a un delito penal o no", aclaró Zorzano.

Además, el letrado tampoco tiene definido el delito penal que correspondería: "Rainbowex es una plataforma destinada a la compra y venta de criptoactivos y la idea era determina cómo funcionaba y quiénes son los responsables. A partir de ahí, definir si estamos frente a un delito penal o no, o a otra figura".