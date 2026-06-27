El caso que conmociona a Castelar sumó nuevos detalles sobre la vida de la víctima. Graciela Martínez, la mujer de 54 años cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el patio trasero de su casa, era una reconocida abogada y había integrado el Concejo Deliberante de Morón entre 2001 y 2003.

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Según relataron vecinos a distintos medios locales como Primer Plano Online, Martínez era muy querida en el barrio y mantenía una relación muy cercana con su hijo, Carlos Ignacio Costa Martínez, de 25 años, quien permanece detenido y es el principal acusado del matricidio.

"Era una mujer que cuidaba mucho de su familia, se desvivía por su hijo", coincidieron varios vecinos consultados. También contaron que, aunque en los últimos años vivía sola en la vivienda de la calle Arrecifes al 1200, el joven solía visitarla con frecuencia.

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Una vecina identificada como Nélida relató que Graciela solía comentar que hacía las compras para cocinarle a su hijo cuando iba a verla. "Graciela solo tenía ojos para su hijo", expresó en declaraciones publicadas en Clarín.

Además de su trayectoria política en Morón, Martínez continuó vinculada al ejercicio de la abogacía. De acuerdo con publicaciones en sus redes sociales, en 2014 participó de un encuentro internacional de abogados realizado en Brasil.

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El hallazgo del cuerpo

El cadáver de Graciela Martínez fue encontrado el jueves enterrado en un profundo pozo en el jardín de su vivienda, envuelto en bolsas de consorcio. Para recuperar el cuerpo fue necesaria la intervención de Bomberos, que realizó una excavación de varios metros.

El procedimiento se inició luego de que un amigo del sospechoso se presentara ante la Policía y revelara que el joven le había confesado el crimen. Con esa información, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia que permitió encontrar el cuerpo.

El hijo ya estaba detenido

Al momento del hallazgo, Carlos Ignacio Costa Martínez ya se encontraba detenido en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, acusado de haber intentado asesinar a su padre, un hombre de 89 años.

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La principal hipótesis de los investigadores sostiene que primero asesinó a su madre, ocultó el cuerpo en el fondo de la vivienda y, posteriormente, intentó matar a su padre, hecho por el que fue arrestado horas antes de que se descubriera el crimen.