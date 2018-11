Por Javier Cappiello

El próximo 9 de diciembre en San Nicolás se conocerá el nuevo campeón del Turismo Carretera y la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, que tiene a cuatro candidatos: Matías Rossi con Ford (156 puntos), Facundo Ardusso con Torino (149), Agustín Canapino con Chevrolet (148). En cuarto lugar, a siete puntos se ubica Jonatan Castellano con Dodge (141), quien permanece se prepara “bien” para la gran final con la mente puesta en que es "candidato” a coronarse campeón de la Máxima.

“Para San Nicolás me preparo bien, pensando en que somos serios candidatos al título y confiando en el equipo con el auto que me entregan para irlo a buscar”, señaló Castellano a Lanoticia1.com.

“Ganarlo sería algo muy bueno, no sólo en lo personal, sino para toda la hinchada que me lo hace saber cada carrera. El fin de semana pasado un hincha me dijo ‘me jugué todo a tu campeonato’. Sin dudas, la expectativa es grande”, expresó.

“Pinchito” Castellano, analizó su rendimiento en la categoría y destacó el protagonismo obtenido a lo largo de las 14 carreras que responden al certamen del TC.

“Hemos estado siempre como protagonistas en cada carrera entregando lo mejor posible y sabiendo que ponemos todo. En eso, la hinchada de Dodge se fija y lo hace saber”, recordó.

Y agregó: “La categoría tuvo varios cambios reglamentarios y a priori eso pareciera hacer que las cuatro marcas estén peleando por el campeonato. Todo está muy parejo y no por nada se vio el público que fue durante todo el año. Tal vez Ford y Torino han sido parte de la definición de las últimas carreras, pero cualquiera de las marcas está en condiciones de ganar el torneo”.

El hijo de Oscar “Picho” Castellano, referente de Dodge marca que condujo la recordada “Naranja mecánica”, precisó que el tener a su padre al lado significa un “plus”.

“No sólo me sirve escuchar su experiencia como piloto y campeón, sino que en la parte mecánica también puedo tener un plus en cuanto a desarrollo. El punto más fuerte que tenemos es el viejo”, expresó.