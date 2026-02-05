La investigación judicial por la causa Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo con la citación a declaración testimonial de funcionarios municipales de Mar del Plata. La medida fue dispuesta en el marco del expediente que busca determinar posibles responsabilidades administrativas y penales en torno al funcionamiento de la financiera.

Según informó La Capital, los funcionarios convocados deberán aportar información sobre habilitaciones, controles y actuaciones del Municipio relacionadas con la empresa investigada. Las citaciones no implican, por el momento, imputaciones formales, sino que se enmarcan en la etapa de recolección de pruebas y testimonios.

La causa Sur Finanzas tomó relevancia pública tras las denuncias de ahorristas que aseguraron haber sido perjudicados por maniobras irregulares, lo que derivó en una investigación judicial de mayor alcance. En ese contexto, la Justicia busca reconstruir el vínculo entre la firma y las áreas municipales responsables de fiscalizar su actividad.

Desde el ámbito judicial señalaron que las declaraciones permitirán establecer si existieron omisiones o irregularidades en los controles y si la financiera operó con las habilitaciones correspondientes. El avance de la causa podría derivar en nuevas medidas probatorias en las próximas semanas.

El caso se inscribe en una serie de investigaciones recientes vinculadas a financieras y esquemas de inversión que operaron fuera de los marcos regulatorios, generando un fuerte impacto en cientos de ahorristas de la ciudad.

