Causa Vialidad: Rechazaron el pedido de Cristina para suspender la ejecución de sus bienes y apelará en Casación
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 resolvió no hacer lugar a los pedidos de nulidades planteadas por la defensa de la ex Presidenta y conceder el recurso de Casación contra la resolución que actualizó el monto del decomiso fijado en la sentencia condenatoria por administración fraudulenta.
El Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para no avanzar en la ejecución de sus bienes, y concedió el recurso de Casación a la defensa de la ex mandataria por el decomiso de $684.990 millones.
En este sentido, el trámite del decomiso continuará mientras se resuelve el recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La resolución se dictó en el marco del expediente en el que el tribunal había condenado a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión