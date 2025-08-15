El Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para no avanzar en la ejecución de sus bienes, y concedió el recurso de Casación a la defensa de la ex mandataria por el decomiso de $684.990 millones.

En este sentido, el trámite del decomiso continuará mientras se resuelve el recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La resolución se dictó en el marco del expediente en el que el tribunal había condenado a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

