Cayeron tres dealers en el oeste del Conurbano: dos sacaron armas y amenazaron a policías durante un allanamiento
Los acusados vendían droga entre Francisco Álvarez y General Rodríguez. Tenían cocaína fraccionada, marihuana, armas de fuego y dinero en efectivo. Uno de ellos había recuperado la libertad en 2025.
Tres hombres fueron detenidos acusados de vender droga en la zona de Francisco Álvarez y General Rodríguez. El operativo terminó con momentos de tensión cuando dos de los sospechosos sacaron armas de fuego y amenazaron a los policías que realizaban el allanamiento.
La investigación comenzó tras denuncias por narcomenudeo en el barrio Güemes de Moreno. Luego de varios meses de seguimiento, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda utilizada como punto de venta.
Durante el procedimiento fueron detenidos Federico Battellini Oyola (30), Rodolfo Ahumada (23) y Alexis Ayala (26). En la casa se secuestraron más de 240 dosis de cocaína listas para la venta, marihuana, tres armas de fuego, municiones, balanzas de precisión y dinero en efectivo.
Según trascendió, Ahumada había recuperado la libertad en agosto de 2025 tras cumplir una condena por encubrimiento agravado. Ayala también registra antecedentes por el mismo delito.
De acuerdo a lo que publicó el diario Clarín, los tres quedaron a disposición de la Justicia acusados de comercialización de estupefacientes.
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