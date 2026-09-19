Un hombre que se encontraba en estado de ebriedad cayó al río Luján, en inmediaciones del puente Dr. Muñiz, y debió ser rescatado luego de no poder llegar por sus propios medios hasta la orilla.

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Según informó El Civismo, tras la caída el hombre logró nadar durante algunos instantes, pero no consiguió alcanzar la costa.

Ante la situación, dos efectivos policiales que se encontraban en el lugar se arrojaron al agua y lograron acercarlo hasta la orilla.

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Intervino personal de Bomberos

Una vez que los policías consiguieron llevar al hombre hasta un sector cercano a la costa, arribó personal del cuartel central de Bomberos para completar el operativo.

"Con malacates del Móvil 16, lo colocamos luego en una tabla rígida y lo pudimos sacar del río", explicaron desde la institución.

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El procedimiento permitió retirar al hombre del agua y ponerlo a salvo.

Desde Bomberos indicaron además que el hombre se encontraba en buen estado general, más allá de la condición etílica que presentaba al momento del episodio.