La mujer, de 36 años, fue detenida en Lomas de Zamora y la causa se inició a principios de diciembre cuando la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad comenzó una investigación para dar con su paradero por la comisión de una serie de robos, que tenían como víctimas a personas mayores.

Los investigadores lograron constatar que la acusada tenía siempre el mismo modus operandi: se ganaba la confianza de sus potenciales víctimas que la contrataban como cuidadora y al tiempo las narcotizaba y les robaba, quitándoles dinero y elementos de valor, como ocurrió en un caso cometido en Palermo.

Los detectives, a través de los datos obtenidos tras las declaraciones de los damnificados, llegaron al dato de un domicilio, en la calle Homero al 2900, en la localidad de Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora.

Previo a las fiestas de fin de año, los oficiales llevaron adelante un allanamiento a esa finca ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2, a cargo de Martín Peluso, mediante exhorto al Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, de Verónica Guido.

Sin embargo, la mujer no fue hallada en aquella ocasión, aunque los efectivos incautaron psicofármacos, puntualmente Sertralina, un antidepresivo, además de recetas prescriptivas.

Pero la causa no concluyó tras dicho procedimiento. Días después la mujer, creyendo que ya no iban a allanarla, regresó al domicilio y fue allí donde en las últimas horas fue detenida, según informó Agencia NA.