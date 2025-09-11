Cayó el clan familiar que hacía ‘delivery’ de drogas en Pergamino: cocaína, marihuana y hasta menores como vigilantes
La Policía Federal desarticuló 15 puntos de venta en distintos barrios de la ciudad. Secuestraron drogas, armas, dinero en efectivo y vehículos usados para repartir. Tres mujeres y un hombre fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.
En un operativo realizado en la ciudad bonaerense de Pergamino, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló un clan familiar dedicado al tráfico de drogas que distribuía cocaína y marihuana a domicilio. La investigación estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino y supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional.
La causa se inició en febrero de 2024 tras varias denuncias vecinales que alertaron sobre la presencia de una organización criminal involucrada en acopio, distribución y venta al menudeo de estupefacientes. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°2 de Pergamino, a cargo del Dr. Francisco Furnari, encabezó la investigación.
Según detallaron los investigadores, los miembros del clan cumplían roles bien definidos: algunos realizaban entregas en motocicletas, otros coordinaban las operaciones mediante redes sociales, y se utilizaba a menores de edad como vigilantes para monitorear a bandas rivales o posibles operativos policiales. Los puntos de venta se concentraban en los barrios Virgen de Guadalupe, José Hernández y Kennedy.
Para recabar información, los efectivos emplearon métodos innovadores, como drones de vigilancia, lo que permitió avanzar de manera segura y eficaz. Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del Dr. César Alejandro Solazzi, ordenó quince allanamientos en distintas calles de Pergamino. En los operativos se detuvo a tres mujeres y un hombre vinculados a la organización.
Entre los elementos secuestrados se destacan más de medio kilo de marihuana, varias dosis de clorhidrato de cocaína, cuatro balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, un revólver calibre 22 con más de 60 municiones, dos automóviles, una camioneta, tres motocicletas, cerca de un millón de pesos en billetes de baja denominación, 23 teléfonos celulares y diversa documentación de interés judicial.
Todos los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado por infracción a la Ley Nacional de Drogas.
