La investigación por el brutal triple femicidio narco en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la detención de Ariel Giménez, un joven argentino de 29 años, acusado de participar en el encubrimiento de los crímenes. Fue interceptado por la Policía Bonaerense cuando regresaba a su casa en el mismo distrito donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la causa, Giménez no integró el grupo que habría secuestrado y asesinado a las víctimas, pero tuvo un rol clave: cavar el pozo y enterrar los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Fuentes judiciales indicaron que el sospechoso se había desprendido de su celular tras hacerse público el crimen, lo que impidió que fuera alertado sobre los allanamientos en su vivienda. Por eso, fue sorprendido por los efectivos en las inmediaciones de su domicilio.

La causa: quiénes son los detenidos y quién falta atrapar

Con Giménez ya son seis los detenidos en el expediente. Antes habían sido apresados Miguel Ángel Villanueva Silva (27, peruano), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18), Magalí Celeste González Guerrero (28), todos en Argentina, y Víctor Sotacuro Lázaro, capturado en Villazón, Bolivia.

El foco de la investigación ahora está puesto en Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el principal autor del triple femicidio. La Justicia solicitó a Interpol una notificación roja para su captura internacional.

El documento internacional lo acusa de haber actuado junto a un grupo de personas de manera coordinada, con violencia extrema y ensañamiento contra las jóvenes, aplicando golpes, patadas y cortes con armas blancas antes de enterrarlas en una vivienda de la calle Chañar al 700.

Por estos hechos, “Pequeño J” enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, violencia de género y concurso premeditado, con una pena que podría llegar a los 35 años de prisión.