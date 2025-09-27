El presunto capo narco conocido como “Pequeño J” ya tiene nombre y rostro. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, nacido en La Libertad, Perú. La Justicia bonaerense lo acusa de haber ordenado el triple crimen de Florencio Varela en el que asesinaron a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Según informó Clarín, las autoridades creen que intenta huir del país, por lo que se difundió públicamente su identidad y su foto. Esta semana, la Policía Bonaerense realizó un operativo en el barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, pero no lograron detenerlo.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el crimen fue un mensaje mafioso para disciplinar a integrantes de la banda. Mientras tanto, su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), tiene pedido de captura internacional. La Fiscalía N°2 de La Matanza, a cargo de Gastón Duplaá, solicitó la circular roja de Interpol, donde se lo acusa de coautor del delito de “triple homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y violencia de género”.

La investigación quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de Homicidios de La Matanza, quien determinó que Ozorio estuvo presente en la casa de Florencio Varela donde asesinaron a las jóvenes junto a otros cuatro detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

En paralelo, este viernes por la noche cayó el quinto detenido. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, arrestado en la ciudad boliviana de Villazón, apenas cruzó la frontera desde La Quiaca, Jujuy. Está acusado de ser uno de los conductores que dio apoyo a la camioneta en la que trasladaron a las chicas hacia Florencio Varela.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó que lo atraparon “justo en la frontera” y confirmó que siguen activados los pedidos de captura internacional mientras refuerzan los controles en el norte.

El caso mantiene en vilo a la provincia de Buenos Aires, donde la Justicia intenta desbaratar la red narco liderada por “Pequeño J”, el joven que a los 20 años es señalado como el autor intelectual de uno de los crímenes más estremecedores del año.