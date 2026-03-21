El prófugo fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina. Sobre el sospechoso pesaba una orden de captura internacional “Notificación roja” por homicidio agravado y era intensamente buscado por la Interpol.

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Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se concretó cuando el acusado descendía de un vuelo proveniente de Europa.

El detenido fue identificado como Cristian López, de 32 años, quien al momento de su arresto se identificó con un pasaporte español, precisó la Policía Nacional de República Dominicana en su cuenta de Instagram.

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La detención se realizó antes de que finalizara el desembarque de pasajeros, en el marco de una investigación articulada con agencias internacionales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó la detención. “Prófugo internacional: acá no entra. Sicario dominicano con alerta roja de INTERPOL intentó entrar a la Argentina. No pudo. Lo seguimos desde Europa y lo detuvimos ni bien puso un pie en Ezeiza. Ahora, extradición. Inteligencia criminal, cooperación internacional y control efectivo en frontera. Argentina no es refugio de delincuentes”.

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PRÓFUGO INTERNACIONAL: ACÁ NO ENTRA



Sicario dominicano con alerta roja de INTERPOL intentó entrar a la Argentina. No pudo.



Lo seguimos desde Europa y lo detuvimos ni bien puso un pie en Ezeiza. Ahora, extradición.



Inteligencia criminal, cooperación internacional y control… pic.twitter.com/8nKJDzA5F2 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 21, 2026

El hombre está acusado de haber cometido un crimen el 7 de mayo de 2024 en Villa Consuelo, en Santo Domingo, donde habría asesinado a un individuo con un arma de fuego. En ese mismo hecho, también resultó gravemente herido un menor de edad.

🚨¡AHORA!



Capturan en Argentina a fugitivo dominicano requerido por homicidio y vinculado a estructura criminal transnacional



La Policía Nacional, a través de la OCN-INTERPOL Santo Domingo, informó la captura en Buenos Aires, República Argentina, de un peligroso fugitivo… pic.twitter.com/noM74Itu2M — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) March 21, 2026

De acuerdo con la investigación, el detenido integraría una organización criminal denominada "BLOKE 14 50-0", vinculada al sicariato y con presencia en distintos países de la región. Las autoridades lo consideran parte de una estructura con alto nivel de violencia y capacidad operativa.

La captura fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de oficinas de Interpol en Santo Domingo y París.

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El acusado quedó a disposición del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella, mientras avanza el proceso para su eventual extradición a la República Dominicana.