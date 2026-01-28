Un joven de nacionalidad brasileña fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando se disponía a abandonar el país con destino a Brasil, en el marco de una causa por estafa virtual ocurrida en la ciudad de Tandil.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en cumplimiento de una orden de detención librada por el juez de Garantías José Alberto Moragas, del Departamento Judicial Azul. La medida había sido solicitada tres meses atrás por el fiscal Adrián Peiretti, titular de la UFI N° 22 de Tandil, que instruye la causa penal.

El imputado fue identificado como Marcos Vinicius Fernandes Camargo, de 26 años, con domicilio actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según fuentes judiciales, el joven permanecía prófugo desde octubre del año pasado, cuando se realizó un allanamiento en el departamento donde residía, ubicado en CABA. En ese momento, personal de la División de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad no logró dar con su paradero.

Finalmente, la detención se concretó en Ezeiza, justo cuando Fernandes Camargo intentaba abordar un vuelo hacia su país de origen. Tras ser arrestado, quedó alojado de manera transitoria en una dependencia policial porteña, mientras se gestiona su traslado a una unidad penal del Departamento Judicial Azul.

El joven fue indagado de manera virtual por el fiscal de la causa, audiencia en la que estuvo asistido por un defensor particular. Durante su declaración, se exculpó del delito que se le imputa, caratulado como “defraudación informática”.

La maniobra investigada

De acuerdo a las actuaciones judiciales, el hecho que se le atribuye ocurrió el 24 de agosto de 2023 en Tandil. Ese día, mediante una presunta maniobra de manipulación informática, Fernandes Camargo habría accedido a una cuenta bancaria perteneciente a un hombre radicado en esa ciudad y realizado una transferencia por $2.000.000 a otra cuenta de la misma entidad, registrada a su nombre.

Siempre según la acusación, unas tres horas después de concretada la operación, el imputado se presentó en una sucursal bancaria del barrio porteño de Palermo, donde retiró por ventanilla $500.000 en efectivo. El resto del dinero fue transferido en cinco operaciones a una billetera virtual de una fintech, también a su nombre.

La investigación determinó además que parte del dinero sustraído fue utilizada para la compra de criptomonedas, específicamente bitcoins, por un monto equivalente a $600.000. El remanente habría sido destinado a nuevas transferencias, completando así la maniobra de defraudación patrimonial en perjuicio de la víctima.

La causa continúa en etapa de Investigación Penal Preparatoria, mientras la Justicia define la situación procesal del acusado.