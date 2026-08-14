Una mujer de 61 años que sufrió una grave caída en la escalera de un restaurante de Mar del Plata recibirá una indemnización superior a los 15 millones de pesos, luego de que la Justicia bonaerense responsabilizara al establecimiento y a su compañía aseguradora por el accidente.

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El hecho ocurrió en marzo de 2019, durante una jornada de lluvia. La mujer había terminado de almorzar junto a unas amigas y se disponía a retirarse del restaurante cuando resbaló en una escalera exterior de piedra y cayó violentamente sobre los escalones.

Como consecuencia del impacto sufrió una fractura trimaleolar de tobillo, por la que debió ser internada y sometida a una intervención quirúrgica.

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Según informó 0223.com.ar, el tribunal encuadró el caso dentro de una relación de consumo y consideró que el comercio no había garantizado las condiciones de seguridad necesarias para sus clientes.

Una escalera mojada y sin elementos de seguridad

Durante el proceso judicial, la mujer pudo acreditar que se encontraba en el restaurante mediante el ticket fiscal correspondiente a la mesa 69. A eso se sumaron los testimonios de sus acompañantes, quienes describieron las circunstancias en las que se produjo la caída.

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Las testigos coincidieron en que los escalones estaban completamente mojados y que la escalera no contaba con elementos adecuados de contención o prevención.

La víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

La compañía aseguradora intentó atribuir el accidente a una supuesta responsabilidad exclusiva de la mujer. Sin embargo, los elementos incorporados al expediente llevaron a los jueces a descartar ese planteo.

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Detectaron fallas en la escalera

Uno de los puntos centrales del expediente fueron las pericias realizadas por especialistas en seguridad. Los informes determinaron que la escalera de piedra laja no cumplía con las normas municipales vigentes.

Entre las irregularidades detectadas se mencionaron la ausencia de tratamiento antideslizante, la falta de señalización de peligro y deficiencias vinculadas con las dimensiones de los escalones.

A su vez, el restaurante no presentó las grabaciones de sus cámaras de seguridad para intentar controvertir la versión de la víctima. Esa circunstancia fue considerada por los magistrados como un indicio desfavorable para la empresa.

Secuelas permanentes

La pericia médica determinó que la mujer quedó con una incapacidad física parcial y permanente del 21%, producto de las secuelas artrósicas que desarrolló en el tobillo derecho.

A partir de esa evaluación, el tribunal contempló distintos componentes dentro de la indemnización, entre ellos la incapacidad sobreviniente, el daño moral y los gastos médicos y de traslado que debió afrontar la víctima.

En cambio, los jueces rechazaron incluir una compensación adicional por daño psicológico y por eventuales cirugías futuras, al considerar que la lesión se encontraba clínicamente estabilizada.

Una indemnización que supera los $15 millones

El tribunal también explicó que, en este tipo de casos, la obligación de reparar los daños constituye una deuda de valor y que el monto debe adecuarse a los valores vigentes al momento de la sentencia.

De esta manera, la suma originalmente reclamada fue actualizada y la indemnización final superó los 15 millones de pesos.

A ese monto se agregarán los intereses correspondientes desde la fecha del accidente hasta el momento en que se concrete el pago, de acuerdo con las pautas establecidas en el fallo.

Responsabilidad de los comercios

La resolución puso el foco en la responsabilidad que tienen los establecimientos comerciales frente a quienes utilizan sus instalaciones.

En ese sentido, la sentencia aplicó el principio de carga dinámica de la prueba dentro del derecho del consumidor, al considerar que quienes explotan un comercio deben adoptar las medidas necesarias para evitar riesgos previsibles.

El fallo impuso además las costas del proceso a la parte vencida.

Tras más de siete años de litigio, la clienta recibirá finalmente una reparación económica por las consecuencias de aquella caída. La resolución también deja un mensaje para los locales gastronómicos: las condiciones de seguridad de sus instalaciones forman parte de las obligaciones que deben garantizar a sus clientes.