La mujer, de 56 años, está acusada de dirigir una compleja organización narco que comercializaba drogas en la provincia y fue detenida en la localidad de 9 de Abril (Esteban Echeverría), tras una investigación a cargo de la Justicia Federal de Pehuajó.

Ads

A la imputada, de nacionalidad peruana y conocida entre sus allegados como “La negra”, se le atribuye haber liderado entre noviembre de 2022 y junio de este año, una estructura narco integrada por al menos diez personas, cuyo campo de operaciones se encontraba en distintas ciudades del interior de la Provincia de Buenos Aires.

Según la investigación, organizaba las maniobras de un grupo de proveedores de narcóticos, gestionaba el aprovisionamiento de su banda en las inmediaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encargaba de la venta a diversos consumidores.

Ads

“El envío de la droga a distintas localidades del interior se hacía desde la Capital Federal y Mar del Plata: iba especialmente a las ciudades de Carlos Tejedor y 30 de Agosto, para su posterior distribución y comercialización en esas regiones”, informaron autoridades policiales.

La investigación judicial permitió la realización de diez allanamientos en los que oportunamente se incautaron varios elementos probatorios y fueron detenidos algunos miembros de esa organización, no obstante, la principal implicada permanecía prófuga. Por tal motivo el Juez Héctor Heim encomendó a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA la realizaron de tareas de inteligencia, con la finalidad de concretar su detención.

Ads

Se implementaron diversos dispositivos de sigilosa vigilancia alternando diferentes días y horarios, hasta que en las últimas horas, la encartada fue detectada caminando en la vía pública, procediéndose a su detención en la intersección de la Avenida del Sur y Edmundo Damici en la localidad de 9 de Abril.

En el operativo se decomisó su celular que será peritado en las próximas horas. “La Negra” quedó a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Estupefacientes y podría declarar en las próximas horas.