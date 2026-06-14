Una mujer identificada como Paula Belén Montaño (31) fue detenida tras permanecer más de un año y medio prófuga. Está acusada de liderar una banda de “viudas negras” que robaba a hombres luego de drogarlos en encuentros en boliches o redes sociales, según informó diario Clarín.

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La detención se produjo en un hotel alojamiento de Esteban Echeverría, donde la sospechosa estaba junto a otras tres mujeres. Según fuentes del caso, una de ellas se descompensó y el personal del lugar llamó a la policía y a emergencias médicas. En ese momento, los efectivos identificaron a Montaño, quien intentó retirarse del lugar simulando una descompostura, pero fue retenida y detenida al confirmarse que tenía pedido de captura.

Al momento de su arresto, llevaba colocadas seis cadenas y seis anillos de oro, además de un dije del mismo material.

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La acusación

Montaño está señalada como la presunta líder de una banda integrada por mujeres —entre ellas una cabo de la Policía Federal Argentina— dedicada a contactar víctimas en boliches o redes sociales, drogarlas y luego robarles pertenencias de sus domicilios.

La investigación la vincula con un hecho ocurrido en diciembre de 2024, cuando un hombre conoció a tres mujeres en un boliche de Palermo. Tras invitarlas a su casa en Villa La Ñata, Tigre, el hombre fue drogado y sufrió el robo de guitarras, equipos de música y hasta un automóvil.

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Una de las integrantes de la banda, la policía federal Micaela Garrido, ya fue detenida y condenada a cuatro años de prisión por robo agravado.

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La fuga y la captura

Montaño logró escapar en distintas oportunidades, incluso cuando los investigadores la tenían ubicada en un cumpleaños de 15 en el barrio Ejército de Los Andes (Fuerte Apache), en Ciudadela.

Finalmente, tras permanecer prófuga durante más de un año y medio, fue localizada en el hotel alojamiento. Ahora quedó detenida e imputada por robo agravado en poblado y en banda, y se negó a declarar ante la Justicia.

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La causa sigue abierta y los investigadores sospechan que la banda podría haber cometido otros hechos bajo la misma modalidad.