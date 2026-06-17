La banda, integrada por delincuentes con origen en el conurbano bonaerense y un entregador local, fue desarticulada en la madrugada del lunes cuando intentaba saquear una empresa agrícola en el partido de Junín.

Ads

El procedimiento culminó con la aprehensión de seis delincuentes mayores de edad y el secuestro de dos vehículos y un arsenal de herramientas de corte y demolición.

Todo comenzó cuando ingresó una alerta al sistema de emergencias 911 que daba cuenta de un ilícito en proceso en un establecimiento comercial del rubro agrícola, ubicado en el barrio Marcilla del mencionado distrito bonaerense.

Ads

Al arribar los efectivos policiales, divisaron un automóvil Volkswagen Gol Trend de color blanco, el cual se dio raudamente a la fuga, dando inicio a una intensa persecución. Fuentes policiales indicaron a JUNIN24 que el seguimiento se extendió por varias arterias hasta la intersección de Yanquelen y la Avenida de Circunvalación, donde el rodado detuvo su marcha. Del mismo descendieron dos sujetos que continuaron la huida a pie, pero fueron interceptados y aprehendidos por los agentes a los pocos metros.

Al requisar el auto abandonado, se halló un kit logístico completo para boquetes con barretas, masas, cortafierros, pinzas, una cámara endoscópica (utilizada para registrar el interior de los techos y paredes), auriculares con micrófonos, una escalera telescópica y guantes.

Ads

Tras ello, con el apoyo de operadores de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), se logró interceptar mediante un operativo de cerrojo y saturación a un segundo automóvil. Se trataba de un Ford Fiesta Kinetic de color blanco que circulaba sin las patentes colocadas y que también intentó escapar al notar la presencia de los patrulleros.

En el habitáculo viajaban otros cuatro hombres mayores de edad. En el interior de este rodado se secuestraron amoladoras, discos de corte, baterías, guantes, pasamontañas y equipos de telefonía celular. De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad, se constató que cinco de los integrantes de la banda son oriundos del Conurbano bonaerense, mientras que el restante es nativo de una localidad del partido de Junín, quien habría actuado como el nexo local y entregador.

Los seis detenidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría Primera y quedaron formalmente procesados bajo la carátula judicial de "Tentativa de robo agravado en poblado y en banda", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial de Junín.