La organización está acusada de brindar atención médica con personal sin título ni habilitación, una metodología que fue desbaratada tras una investigación de más de cinco años en la provincia de Buenos Aires.

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La banda operaba desde Florencio Varela, utilizaba ambulancias truchas y habría montado un esquema de fraude mediante la facturación de prestaciones médicas irregulares a obras sociales, como PAMI e Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

El operativo incluyó 38 allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, nueve personas fueron detenidas y otras 20 quedaron aprehendidas.

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La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1, dirigida por el fiscal Darío Provisionato, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 8 de Florencio Varela. Los procedimientos se desplegaron en Florencio Varela, Avellaneda, La Plata, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los operativos se secuestraron siete ambulancias, además de vehículos, autopartes y documentación vinculada con la actividad de la firma Serca Omni Salud S.A. Entre los elementos incautados había 22 sellos profesionales, 65 sellos de instituciones sanitarias y 19 estetoscopios, además de tensiómetros, oxímetros, instrumental quirúrgico, medicamentos y uniformes con inscripciones del SAME y de empresas de emergencias médicas. También se encontraron recetarios de PAMI, planillas de precios de Swiss Medical y formularios médicos en blanco.

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La Policía secuestró, además, $5.780.200 y US$19.368 en efectivo, 57 celulares, cinco notebooks, cuatro computadoras de escritorio y discos rígidos que serán analizados en el marco de la causa. Los investigadores también encontraron puertas y portones laterales de un vehículo con dominio grabado que registraba un pedido de secuestro por robo automotor en una comisaría de Lomas de Zamora.

De acuerdo con la investigación, la estructura estaba liderada por una pareja de nacionalidades peruana y argentina que habría montado una empresa de asistencia médica y ambulancias privadas. A través de esa firma, consiguió contratos para brindar servicios de traslados y emergencias a obras sociales y mutuales como PAMI, IOMA y OSUTHGRA.

Sin embargo, los investigadores sospechan que parte de las prestaciones se facturaban con sobreprecios, nunca se realizaban o quedaban en manos de personas sin formación médica. Choferes y acompañantes habrían cumplido funciones de médicos y enfermeros, incluso durante turnos de 12 y 24 horas.

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Para aparentar una actividad legal, profesionales matriculados presuntamente facilitaban sus nombres, números de matrícula y sellos a cambio de pagos periódicos. Con esos datos se habrían confeccionado historias clínicas, validado diagnósticos y firmado recetas de medicamentos.

Uno de los elementos centrales de la causa fueron las más de 30.000 horas de escuchas telefónicas, obtenidas a partir de la intervención de 13 líneas. El análisis de las comunicaciones, junto con datos de antenas y geolocalización, permitió reconstruir los movimientos y la operatoria de los sospechosos.

Los audios revelaron una de las maniobras más graves atribuidas a la organización y es que coordinadores que daban instrucciones por teléfono para suturar heridas abiertas a pacientes que estaban dentro de las ambulancias. Según la investigación, guiaban a personas sin preparación médica sobre cómo introducir la aguja y realizar los nudos, sin las condiciones sanitarias adecuadas.

La investigación también detectó un presunto circuito de fraude financiero y lavado de activos. Empresas contables vinculadas con la organización habrían confeccionado facturas apócrifas y aplicado sobreprecios por servicios médicos de alta complejidad que no se prestaban o eran realizados por personal no calificado.

Una vez que el dinero ingresaba, los fondos presuntamente se canalizaban mediante sociedades pantalla, contratos simulados y balances adulterados para ocultar su origen y reintroducirlos en el circuito comercial formal. Además, se investigan posibles maniobras para obtener habilitaciones fraudulentas que permitieran mantener en funcionamiento la empresa.