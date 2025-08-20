La localidad de Cazón, en el partido de Saladillo, volvió a latir con la reapertura de su emblemático bar, ahora convertido en restaurante bajo el nombre “Lo de Tenca”. La inauguración se realizó el viernes 15 de agosto y se transformó en una fiesta comunitaria que mezcló recuerdos, emociones y ganas de volver a encontrarse alrededor de una mesa.

Los responsables del nuevo proyecto son Jorge Lecuima y Paola del Valle, una pareja de emprendedores que decidió rescatar la esencia del antiguo bar, famoso por ser punto de referencia para vecinos y turistas. Su propuesta combina comida casera, historia viva y un ambiente que busca reflejar la identidad del pueblo.

“Lo de Tenca” se presenta como un lugar para disfrutar tanto en familia como con amigos, donde el fuego del asador y la dedicación en la cocina acompañan la calidez de un espacio pensado para compartir.

Cazón, conocido como el pueblo del millón de árboles, suma así un nuevo atractivo que apuesta a revalorizar su historia y potenciar su vida cultural y gastronómica.

En la apertura estuvieron presentes el intendente José Luis Salomón, el secretario de Desarrollo Local, Vladimir Wuiovich, y la directora de Turismo, Leticia Colás. También participaron vecinos y miembros de la comunidad, que celebraron junto a Jorge y Paola este regreso tan esperado.

