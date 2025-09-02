El periodista uruguayo Eduardo Preve desafió la restricción del Gobierno argentino y advirtió que mostrará “más material” sobre el “audiogate” este martes 2 de septiembre, durante una transmisión de su programa de radio.

Asimismo, Alejandro Maraniello, el juez que dictó la cautelar a favor del oficialismo, quedó en la mira por su polémico recorrido, ya que tiene en su haber graves denuncias por abuso sexual.

“En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al Gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana (por hoy) te vamos a pasar los últimos audios en La Tapadita", informó el comunicador uruguayo. De cumplir, este martes por la mañana, se espera una rápida viralización en redes sociales.

Desde toda la oposición y todos los medios de comunicación cuestionaron duramente el pedido de Casa Rosada, y lo calificaron de censura previa contra la prensa nacional. Este martes, desde Uruguay, podría quebrarse la cautelar. Se prevé una jornada compleja para los libertarios.

