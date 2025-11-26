Tanto la CTA Autónoma (encabezada por Hugo "Cachorro" Godoy) como la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras (con su titular Hugo Yasky) se dirigirán hacia el edificio de la Secretaría de Trabajo de la Nación ubicado en Leandro N. Alem 650, de CABA.

También participarán de la movilización la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Territorios en Lucha y el Frente Barrial, entre otras agrupaciones sociales opositoras al Gobierno de Javier Milei.

Vale destacar que a la misma hora (11.00) se dará la reunión oficial del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Desde las dos CTA cuestionaron que el Gobierno libertario por "no querer" actualizar el valor del SMVM, que hoy dúa se fija en $322.200, una cifra que, según las centrales, representa casi la mitad de lo necesario para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que ronda lo $600.000 para una familia tipo.

