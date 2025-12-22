La histórica empresa Cerámica Cortines S.A., con planta industrial en la ciudad de Luján, solicitó ante la Justicia la apertura de un concurso preventivo, en un contexto marcado por la caída de las ventas, el aumento de los costos de producción y la crisis que atraviesa el sector de la construcción. La medida se da tras despidos de personal y una fuerte retracción de la actividad.

Ads

La presentación fue realizada ante el Juzgado Comercial correspondiente, donde la firma también requirió una medida cautelar con el objetivo de garantizar la continuidad de su funcionamiento cotidiano. En el escrito judicial, la empresa sostuvo que la combinación de la baja del consumo, el encarecimiento de insumos clave, como energía, gas y materias primas, y el parate de la obra privada y pública deterioraron su situación financiera.

Según consta en la documentación presentada, al cierre del ejercicio 2024 Cerámica Cortines contaba con 345 trabajadores, cifra que se redujo en casi un tercio como parte de un proceso de ajuste. En ese marco, alrededor del 70% de los empleados desvinculados firmó acuerdos de pago por sus indemnizaciones, las cuales quedaron ahora comprendidas dentro del proceso concursal, convirtiendo a los trabajadores en acreedores de la empresa.

Ads

De acuerdo a información publicada por el medio local El Civismo de Luján, el rol del síndico será clave en la etapa que se inicia. Entre sus funciones estará la verificación de los créditos presentados, la evaluación de su legitimidad y monto, y el resguardo de la transparencia del procedimiento judicial.

En cuanto al nivel de actividad, durante 2023 se fabricaron 7.710.049 metros cuadrados de cerámicos, mientras que en 2024 la producción cayó a 4.859.286 metros cuadrados. A esto se suma un elevado stock acumulado de 1.533.832 metros cuadrados, que las ventas actuales no logran absorber.

Ads

El escrito judicial también da cuenta de la suspensión temporal de la actividad industrial como una de las medidas adoptadas para afrontar la coyuntura económica adversa.

Finalmente, Cerámica Cortines solicitó una definición judicial respecto de cheques de pago diferido emitidos con anterioridad a la presentación del concurso, con el fin de evitar rechazos bancarios y sanciones que podrían agravar la crisis y poner en riesgo la continuidad operativa de la empresa.