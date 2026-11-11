El Acceso Oeste permanece completamente cerrado al tránsito desde las 00 de este miércoles y hasta las 14, como parte del operativo de seguridad dispuesto por la visita del papa León XIV a Luján.

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La restricción alcanza a ambos sentidos de circulación, desde la avenida General Paz hasta el ingreso a la ciudad bonaerense. Sin embargo, las colectoras continúan habilitadas, por lo que pueden utilizarse como alternativa para desplazamientos dentro de la zona.

El operativo también contempla cortes en otras vías de acceso a Luján. Entre ellas se encuentran la Autovía 7, desde la Ruta 6; la Ruta 192; la Ruta 6; la vieja Ruta 7; la Ruta 34; la Ruta 5 y la Ruta 47.

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Megaoperativo vial ,cerrado Acceso Oeste hasta aprox las 14hs entre General Paz y Luján por la visita del papa León XIV. @AleRamosTN https://t.co/IxtlZgeKUI — Solo Tránsito↗ (@solotransito) November 11, 2026

Ante este escenario, se recomendó planificar los viajes con anticipación y priorizar el transporte público. Los trenes de las líneas Sarmiento y San Martín funcionarán con una mayor frecuencia operativa.

Además, debido a la cantidad de fieles y visitantes que se espera en la ciudad, se aconsejó realizar a pie el último tramo hasta la Basílica de Luján.

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La ciudad se prepara para recibir a miles de personas en la que será la última misa multitudinaria de León XIV en Argentina, antes de continuar su gira por Perú.

En el centro urbano se dispuso una zona peatonal, con puestos de hidratación, postas sanitarias y pantallas gigantes. También se organizó una vigilia en el Parque San Martín, con actividades artísticas y servicios gastronómicos.

Por otra parte, el municipio dispuso guardias médicas y de enfermería en distintos puntos del distrito, entre ellos Carlos Keen, Open Door, Olivera y Pueblo Nuevo. También habrá refuerzos en el Hospital Ramón Carrillo de Torres y en la Clínica San José Obrero.