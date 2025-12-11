El Registro del Automotor de San Clemente cerró definitivamente. Desde ahora, los trámites se realizan en General Madariaga, a casi 100 kilómetros. La medida tomó por sorpresa a usuarios, profesionales y vecinos del Partido de La Costa.

El cierre se confirmó luego de que la titular del registro, Dra. Natalia Irene Lucarno, avisara que no seguiría al frente de la oficina. La dependencia dejó de funcionar en San Clemente y fue habilitada en un local contiguo al registro que ya opera en Madariaga, según informó la radio Punto Uno 96.1.

Un cartel colocado en la sede cerrada de San Clemente indica la nueva dirección: Avellaneda 338, General Madariaga. El teléfono de contacto que figura es 2267-420828.

Un traslado inesperado que complica la vida diaria

En diálogo con AVC TV Regional, el gestor Pablo Brizolara explicó que el cambio “se venía hablando”, pero nadie imaginaba que la oficina quedaría fuera del distrito.

“Hoy, para hacer un trámite físico, tenés que ir hasta Madariaga”, resumió.

El sistema de turnos online agrega más confusión: la página oficial todavía muestra al registro como si estuviera en San Clemente, pero quienes sacan turno deben trasladarse físicamente al nuevo local en Madariaga.

El impacto alcanza a vecinos de Santa Teresita, Las Toninas, Costa Chica, Mar del Tuyú y San Clemente, que ahora deben viajar más de una hora para hacer trámites como transferencias, inscripciones, informes o certificaciones.

Brizolara agregó que la mayoría de los legajos físicos ya fueron trasladados, por lo que cualquier gestión vinculada a autos usados se hará en Madariaga.

Malestar, sorpresa y críticas en redes

La decisión generó una oleada de comentarios en Facebook, donde muchos vecinos expresaron enojo, sorpresa y preocupación por la pérdida de organismos públicos en la zona.

— “Paso la motosierra”, ironizó Carlos Soumoulou.

— “Presencial todos los que tienen radicado el vehículo en San Clemente”, advirtió Jorge Capel.

— “Ahí tenemos el ajuste en primera persona. Uno se queda sin laburo y los usuarios a manejar 100 km para transferir un auto”, se quejó Dani Canch.

— “Se llevaron el negocio a otro pueblo, fin”, resumió Nicolás Di Lisio.

— “Perdemos los organismos”, lamentó Raúl Gerardo Sánchez.

— Otros fueron más críticos: “Bueno, así estamos… van a cerrar todos”, comentó Lucía Gómez.

Un reclamo que crece en toda la zona

Sin información oficial hasta el momento sobre por qué la oficina no se reubicó dentro del Partido de La Costa, los vecinos sienten que el traslado deja a una amplia zona sin un servicio que históricamente se prestó en San Clemente.