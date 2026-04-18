El cierre repentino del corralón Grupo Renovar en Chivilcoy desató un conflicto que ya empieza a escalar en la Justicia. El local dejó de funcionar sin previo aviso, dejando un escenario de incertidumbre para empleados, clientes y proveedores.

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Según denunciaron los trabajadores, fueron desvinculados de manera abrupta y la empresa adeuda salarios, entre ellos el mes de marzo y el aguinaldo. La situación fue expuesta a través de un comunicado donde señalaron que, hasta el momento, no recibieron respuestas por parte de los responsables.

“La empresa ha cesado sus actividades, desvinculándonos de manera repentina y sin previo aviso, dejando además haberes pendientes de pago”, indicaron.

Desde la delegación local del Ministerio de Trabajo, su titular Fernando Antonelli confirmó que no hay directivos que den explicaciones y que las únicas comunicaciones llegaron por WhatsApp, donde se les indicó a los empleados no abrir el local, pero sin formalizar los despidos.

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En paralelo, comenzó a crecer la preocupación entre los clientes. Decenas de personas se están organizando para denunciar que el corralón siguió vendiendo materiales hasta pocos días antes del cierre. Muchos aseguran haber pagado por adelantado bajo la modalidad de acopio, pero la mercadería nunca fue entregada.

Según informó el medio local DeChivilcoy, el impacto económico sería millonario y ahora la Justicia deberá determinar si se trató de un colapso comercial o de una maniobra deliberada. De comprobarse irregularidades, la causa podría avanzar como presunta estafa o defraudación.

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Actualmente, el local de Chivilcoy permanece cerrado, mientras que en la sucursal de Bragado los empleados continúan asistiendo para intentar resguardar sus puestos de trabajo.

Por estas horas, se espera que las presentaciones civiles avancen hacia denuncias penales conjuntas, en un caso que ya genera fuerte preocupación en la región.