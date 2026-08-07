La actividad central de la jornada se desarrolló en el Centro Universitario de Chacabuco, donde José Bianco y Darío Golía entregaron computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a 54 estudiantes de instituciones educativas del municipio.

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En este marco, el funcionario provincial señaló: “Desde el comienzo de su gestión, el gobernador Axel Kicillof tomó la decisión de entregar computadoras a los estudiantes secundarios bonaerenses y aumentar la cantidad de escuelas con conectividad a internet. Hoy tenemos el 95% de las escuelas con conexión. Con respecto a las computadoras, para nosotros es importante entregárselas a los alumnos porque son instrumentos para formarse, para divertirse y, a futuro, también para trabajar”.

“Lamentablemente, desde 2023, debido al recorte de recursos del Gobierno nacional a la Provincia, no podemos entregarles computadoras a todos los estudiantes, sino que debimos enfocar el programa Conectar Igualdad Bonaerense en aquellos que tienen menores oportunidades o mayor brecha tecnológica. Por eso priorizamos a quienes cursan en escuelas rurales y de educación especial”, añdió el ministro.

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Bianco y Golía también recorrieron las instalaciones del Centro Universitario, que recibió fondos del Programa Puentes para la compra de equipamiento informático y tecnológico, mobiliario, sistemas de seguridad y acondicionamiento térmico.

Posteriormente, las autoridades inauguraron la nueva oficina de la Policía Científica en la ciudad y recorrieron sus instalaciones, junto a funcionarios policiales.

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